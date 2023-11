Lleno garantizado para recibir a la Real Sociedad en sa Plana

Si tenía intención de ver en directo el partido de la Copa del Rey entre el Andratx y la Real Sociedad, ya llega tarde. El club 'andritxol' ha informado este jueves de que ha agotado las localidades para presenciar el partido correspondiente a la segunda ronda del torneo del KO que se disputará en el campo de Sa Plana el próximo miércoles 6 de diciembre a las 16:00.

«Queremos informar que una vez ampliado el espacio al máximo posible, para que entrara la máxima gente posible, ya no quedan entradas disponibles para poder comprar», ha informado el Andratx a través su cuenta en la red social 'X'. «Desde el club hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y hemos querido ser lo más justos posibles en cuanto a socios y aficionados. No siempre llegaremos a contentar a todo el mundo y pedimos disculpas a aquellas personas que no hayan podido conseguir entrada, pero el aforo es muy limitado y por la seguridad de todos, ya no se pueden vender más. Gracias por la comprensión», añade el comunicado de la entidad que preside Rafael Ribot, que en la ronda anterior se deshizo del Tarazona en la prórroga.

La instalación de gradas supletorias en Sa Plana permitirá disponer de un aforo de 2.000 espectadores y el Andratx ha optado por dar prioridad a sus socios en la venta de las localidades que se pusieron a la venta el pasado lunes con precios que oscilaban entre los 20 y los 50 euros. La visita de uno de los equipos de moda en Europa y ha generado una gran expectación tal como sucedió con el Sevilla en la anterior experiencia de los hombres de José Contreras en la Copa del Rey.