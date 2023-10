Aouate vuelve a cargar contra Benzema

El exportero del Real Mallorca, Dudu Aouate, ha vuelto a cargar contra Karim Benzema días después de insultarlo a través de las redes sociales por sus posturas enfrentadas en el conflicto que mantienen Israel y Palestina. El exinternacional israelí cree que el vínculo del delantero con los Hermanos Musulmanes desvelado por el gobierno francés tendría que ser investigado y castigado si se confirmase su relación.

«Benzema es musulmán, por eso no hay problema. El problema es que Benzema durante años, por imágenes, está cercano, no sé si está a favor o no, a los Hermanos Musulmanes. Tendrán que investigarlo, yo no soy policía. Yo lo que digo de Benzema es que cuando tú no niegas una cosa así, independientemente de la ideología que tienes, no sé a quién creer. Que lo investiguen y si es así que pague por esto», explicó Dudu Aouate en la entrevista concedida a 'El Partidazo de Cope'.

El que fuera portero del Real Mallorca, que aseguró que ha sido amenazado a través de las redes sociales tras sus manifestaciones insultando a Benzema, incidió en que hubiera reaccionado del mismo modo ante cualquier persona que se posicionara del mismo modo en el que lo hizo el exjugador del Real Madrid, en cuyo mensaje expresaba su pesar y condolencias por las víctimas palestinas. «De un día para otro en Israel masacraron niños, bebés, mujeres... Si una persona humana, puede ser Benzema o cualquiera, no condena rotundamente no es un hijo de puta, es más. Lo que han hecho aquí es algo terrible», explicó Aouate en el programa de la cadena Cope.

«Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños», fue el mensaje de condolencia de Karim Benzema en relación a las muertes del lado palestino tras los bombardeos efectuados por Israel en unos días especialmente convulsos en la zona y que provocó la reacción de Aouate.