Lionel Messi, exjugador de Barcelona y PSG y actual estrella del Inter de Miami, reconoció que su paso por el equipo francés no fue lo que esperaba y se quejó por no obtener en el club parisino reconocimiento alguno tras ganar el Mundial de Qatar 2022. El capitán de la selección argentina hizo estas declaraciones en una entrevista con el humorista Migue Granados -conductor de diversos programas en televisión y plataformas-, publicada en el canal de YouTube 'Olga', y en ella se mostró muy cómodo y sincero y habló de diversos asuntos tanto deportivos como más personales.

«La idea era descomprimir un poco después de tantos años de carrera, estar en otro lado y la verdad que lo estoy haciendo», comentó Messi sobre su llegada al equipo estadounidense. El exjugador del Barcelona señaló que está disfrutando mucho de su tiempo en Miami, y que, pese a vivir el deporte de otra manera, su personalidad competitiva sigue ahí, aunque más relajada. Tras mencionar que su estancia en París no fue tan dulce, el jugador destacó su buena relación con la estrella francesa Kylian Mbappé y con el resto del conjunto parisino. No obstante, cree que no se reconoció su éxito en el Mundial de Qatar 2022, precisamente porque el rival de la final fue Francia.

El coloquio derivó después hacia temas extradeportivos, como su vida familiar. Messi dijo de sí mismo que se considera «un buen padre», que intenta involucrar a sus hijos los valores que le dieron.

«Los valores que me enseñaron en el Barcelona en la academia eran muy marcados, y junto con el ejemplo de mis padres trato de enseñárselos», indicó la 'Pulga'. Messi expresó también que su esposa, Antonella Rocuzzo, «es una madre ejemplar», a la que sus hijos le cuentan primero sus problemas.

El siete veces ganador del Balón de Oro declaró que sus vástagos tienen los pies en la tierra y que son muy diferentes entre sí: «Tiago, el primogénito, es más reservado y no le gusta la exposición, pero Mateo y Ciro no son tan así».