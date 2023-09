La dura sanción a la que se exponen las jugadoras que no acudan a la llamada de la selección

El conflicto entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y las jugadoras de la selección aún no ha escrito su último episodio. Tras la primera convocatoria de Montse Tomé como máxima responsables del combinado nacional, las jugadoras están llamadas a concentrarse este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, pero no todas habrían dado el 'sí' a ser incluidas en la lista para los partidos de la Liga de Naciones ante Suecia y Suiza, lo que deja en el aire la posibilidad de que sean sancionadas si se ausentan.

Faltar de forma no justificada a una convocatoria de las selección nacional es considerada una infracción «muy grave» según la legislación vigente, por lo que las futbolistas se exponen a un duro castigo si finalmente renuncian a acudir a la convocatoria en la que han sido incluidas. Las penas para esta situación afectan tanto al ámbito deportivo como al económico de las jugadoras. Así las cosas, las futbolistas tendrían que pagar una multa que cuya cuantía oscila entre los 3.000 y los 30.000 euros y una suspensión de la licencia federativa que podría prolongarse entre los dos y los quince años.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, mostró su deseo de que la RFEF y las internacionales de la selección absoluta femenina que han pedido no ser convocadas hasta que no se atiendan algunas de las demandas que han trasladado a este organismo, lleguen a una solución que no lleve «a un escenario de más conflicto».

Sobre la posibilidad de una sanción a las que se nieguen a jugar con el combinado nacional, indicó: «Es un escenario que no nos gustaría, para nosotros es el peor. Nos gustaría que la federación encontrase con las jugadoras una solución que no nos lleve a un escenario de más conflicto». «A la gente, desde el primer momento de este caso, le hemos intentado hablar desde el Gobierno muy claro. Hemos intentado explicar las cosas de la manera más sencilla posible para que todo el mundo pudiera entender lo que estábamos haciendo. En este caso, la relación entre la federación y sus selecciones nacionales solo depende de esas dos partes y esperamos como Gobierno que la sangre no llegue al río», señaló el presidente del CSD en declaraciones recogidas por la agencia Efe.