Las campeonas del mundo Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso, y Rodri Hernández, ganador del triplete con el Manchester City y la Liga de Naciones con España, se encuentran entre los 28 candidatos a mejor jugador y jugadora de la FIFA de 2023, mientras que la portera mallorquina Cata Coll entra en la pugna para ser designada mejor guardameta en los 'The Best'.

A su vez, Pep Guardiola, Xavi Hernández y Jonatan Giráldez lucharán por el galardón en la categoría de mejor entrenador de los 'The Best'. La FIFA ha dado a conocer este jueves la lista de candidatos a sus premios, en los que habrá un total de cinco jugadores españoles, cuatro de ellas mujeres, ya que a los mencionados se unen los nombres de las jugadoras del FC Barcelona Salma Paralluelo y 'Mapi' León.

Aitana Bonmatí es la máxima favorita para hacerse con el galardón a mejor jugadora, tras conseguir la Copa del Mundo con la selección española, en la que también fue la 'MVP' del torneo, además de la Liga de Campeones la Liga F y la Supercopa de España con el Barça, y de ser elegida 'Mejor Jugadora' de la UEFA. La también campeona del mundo Jenni Hermoso es una de las novedades de las candidatas, ya que no se encontraba ni en la lista a mejor jugadora de la UEFA ni en la del Balón de Oro.

Por el contrario, la FIFA no ha nominado a Olga Carmona, nominada al prestigioso galardón de 'France Football' y autora del gol que dio a España la Copa del Mundo. La lista completa de candidatas al premio 'The Best' a mejor jugadora son Linda Caicedo (Real Madrid CF), Rachel Daly (Aston Villa), Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain), Caitlin Foord (Arsenal), Mary Fowler (Manchester City), Alex Greenwood (Manchester City), Lindsey Horan (Olympique Lyon), Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain), Lauren James (Chelsea FC), Sam Kerr (Chelsea), Hinata Miyazawa (Mynavi Sendai) y Keira Walsh (FC Barcelona).

En cuanto al 'The Best' en categoría masculina, el argentino Lionel Messi (Inter Miami) y Erling Haaland (Manchester City) son los principales favoritos para alzarse con un título en el que Rodri Hernández es el único candidato español en una lista donde tampoco aparece el madridista Vinícius Jr. Julián Álvarez (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al Nassr FC), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Victor Osimhen (Napoli), Declan Rice (Arsenal) y Bernardo Silva (Manchester City) completan la nómina de candidatos.

También cuenta con protagonismo español el premio a 'Mejor Entrenador' tanto en la categoría de fútbol masculino como en la de femenino. Pep Guardiola, favorito, y Xavi Hernández pelearán por el trofeo en la masculina ante Simone Inzaghi (Inter Milán), Ange Postecoglou (Tottenham Hotspur) y Luciano Spalletti (Nápoles), mientras que Jonatan Giráldez peleará en la categoría de equipo femenino con Peter Gerhardsson (Suecia), Tony Gustavsson (Australia), Emma Hayes (Chelsea) y la favorita Sarina Wiegman (Inglaterra). Además, los premios también designarán al mejor portero del año tanto en categoría masculina como femenina con Coll acompañada por Sandra Paños (FC Barcelona), además de Yassine Bono (Sevilla FC), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona) como representantes del fútbol español.