Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió a la dimisión de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y aseguró que ni él ni el organismo que dirige quieren hacerse con el control federativo. «Deseo cambios. Hay muchas sinergias entre LaLiga y la Federación. Que quede muy claro, ni Javier Tebas ni LaLiga quieren controlar la federación. Es un argumento que sirvió al presidente Rubiales para mantener unida a su gente, pero no es así. Ni queremos, ni tenemos tiempo, ni es nuestra ambición. Deseamos que esta relación genere las sinergias para seguir creciendo y no sean un elemento de confrontación», dijo.

«Deben ser las territoriales quienes marquen el camino de lo que se espera. No tengo ningún candidato ni el fútbol profesional me consta que lo tenga. Los que han estado con Rubiales deben decidir el camino de la federación. No es solo tener un presidente sino cómo se tiene que gestionar aquello, estilos, qué relaciones tiene con el fútbol profesional y aficionado... no vamos a buscar candidatos porque no es nuestro cometido», declaró.

Tebas cree que la salida de Rubiales «algún día iba a pasar»: «No me sorprende la manera en la que ha caído. Algún día iba a pasar, esta forma de llevar todo al límite... A lo mejor había cosas más graves con las que tenía que haber caído. Pensaba que algún día pasaría algo. No es normal hacer después de una jornada técnica de trabajo una orgía. Hay cosas que no son normales y que las hemos normalizado. Yo estaba alucinado, pero las cosas seguían. Algún día tendría que pasar y ha pasado».

Pese a ello opina también que Rubiales lograría mantenerse en el cargo: «Rubiales pelea hasta el final las cosas. A veces en situaciones muy complicadas. Hubo una huelga de futbolistas cuando dirigía el sindicato, quedaban dos jornadas, la mantuvo hasta el viernes antes de la jornada y sólo la levantó porque se decretó la huelga ilegal. Lleva todo al límite sin saber las consecuencias que podría tener, así que sí me lo podía imaginar».

«Lo que menos me ha gustado es que se escudase en que tenía un enemigo que era LaLiga y Tebas. Esa visión personal que tenía siempre del fútbol contra el fútbol profesional. No tengo nada personal contra él, bueno, que no comparto los valores con los que ha dirigido», señaló tras la presentación de la firma del acuerdo de colaboración para impulsar el proyecto «Talleres de reminiscencia basados en el fútbol».

Ahora, le inquieta el daño reputacional que dice haber sufrido el fútbol español: «Son tantos años hablando de tantas cosas que hay que ocuparse de otras, entre ellas del daño reputacional que sufre el fútbol español en general en todo el mundo. He estado en Argentina, Uruguay... veníamos haciendo un seguimiento de los medios y el daño es tremendo, es la noticia en medios digitales hablando de España mayor de la historia, incluso mayor que el 11M y que muchas cosas que han pasado en España. Eso me preocupa mucho».

«Fui Uruguay y Argentina, que quieren organizar el Mundial al igual que España. Creen que lo que ha pasado les puede favorecer para esa elección, más no puedo decir, porque tampoco es mi cometido defender la reputación del fútbol español. Se trabaja para que estas cosas no vuelvan a pasar en ningún lugar. No basta con el perdón, sino lo que hay que hacer es que no tengamos riesgo de que se pueda volver a repetir», comentó.

En relación al papel del Consejo Superior de Deportes (CSD), indicó: «No voy a opinar, saben nuestra opinión porque hemos sido parte de denuncias y de recursos que hemos planteado. Han tenido una situación muy complicada que en mi opinión se podía haber evitado. Habrá que ver cómo plantean a futuro las reformas, el desarrollo de la Ley del Deporte, para que el riesgo se disminuya y en la federación tengamos una garantía de quién está al frente».

A Pedro Rocha, a día de hoy sucesor de Rubiales, le deseó «clarividencia» y analizó el poder de las federaciones territoriales: «Ellas van a tener que marcar ese paso. Nosotros no vamos a liderar ningún paso, creemos que tienen que ser ellos. Si ellos consideran que tienen que hablar con otros actores, aquí estaremos. La Federación también es nuestra casa, lo que pasa es que no coincidíamos con los que estábamos».

Además salió al paso de las comparaciones entre el gesto de Víctor Mollejo, jugador del Zaragoza que se llevó las manos a los genitales para celebrar un gol contra el Cartagena, y uno similar que realizó en el palco Rubiales tras conquistar la selección femenina de fútbol el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. «Se parece solo en el gesto, no en quien lo hace. Es un gesto grosero que LaLiga denunciará, no es la primera vez que lo hacemos. Ahora tocarse los genitales se ha hecho más famoso en el mundo entero desde lo que hizo Rubiales. Es muy diferente hacerlo en un palco delante de los reyes de España y delante de todo el mundo a que lo haga un jugador en una celebración, no tiene nada que ver. Es más grave lo que pasó con el ex presidente Rubiales», completó.