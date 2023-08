1 - Almería: Luis Maximiano; Marc Pubill (Alejandro Pozo, m.68), Édgar González, Chumi, Sergio Akieme; Lucas Robertone (Gonzalo Melero, m.68), Idrissu Baba (Lázaro Vinicius m.91); Adrián Embarba, Largie Ramazani (Ibrahima Koné, m.60), Sergio Arribas (Arnau Puigmal, m.91) y Luis Suárez.



3 - Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García; Aurelien Tchouameni, Toni Kroos (Luca Modric, m.71), Federico Valverde (Lucas Vázquez, m.90), Jude Bellingham (Joselu, m.80); Vinicius Junior (Brahim Díaz m.90), Rodrygo Goes (Eduardo Camavinga, m.71).



Goles: 1-0, M.3: Sergio Arribas. 1-1, M.19: Bellingham. 1-2, M.60: Bellingham. 1-3, M.73: Vinicius Junior.



Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó al local Chumi (m.58).



Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de Primera División, disputado en el Power Horse Stadium ante 17.571 espectadores. Antes del partido, once niños y niñas salieron al terreno de juego con el once inicial del Almería en una acción promovida por el patrocinador principal del conjunto almeriense, Khaled Juffail Co. Los jugadores madridistas saltaron al campo con una camiseta de apoyo a su compañero Militao, lesionado de gravedad.