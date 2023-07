El Comité de Competición de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha acordado multar al Maria de la Salut y exculpar al presunto autor de los insultos xenófobos que propiciaron que los jugadores del ses Salines optaran por abandonar el partido aún en juego de la última jornada de la fase de ascenso a Primera Regional. El organismo ha castigado con 150 euros al club local, aunque especifica que no le cobrará la multa, y ha optado por «no incoar procedimiento ordinario» contra el jugador local que había sido señalado como el que profirió palabras como «puto moro» hacia un rival.

El fallo del Comité de Competición ve «inoportuno declarar que existen pruebas de cargo suficientes para hacer desvirtuar el sagrado principio de presunción de inocencia» después de que las dos partes presentaran versiones contradictorias. Mientras el ses Salines presentó la declaración jurada de seis integrantes de la plantilla señalando al jugador local como autor de los insultos, este último también presentó la declaración jurada de otras seis personas que negaban lo sucedido. El organismo da más valor al hecho de que la versión del jugador del Maria de la Salut estuviera refrendada por personas ajenas a su club y también remarca que ni el colegiado en el acta ni el posterior anexo especificaron la identidad del presunto protagonista del episodio de racismo.

La resolución también acuerda «imponer al club Maria de la Salut, dentro del procedimiento de urgencia tramitado como consecuencia del contenido del acta arbitral, una sanción económica por

importe de 150 euros, así como advertencia de clausura de las instalaciones o disputa de partido a puerta cerrada en caso de reincidencia». En cualquier caso, precisa el mismo documento remitido a las partes que el total de la multa será de cero euros.

Cabe recordar que ses Salines se retiró del campo en pleno partido por los insultos xenófobos recibidos por uno de sus integrantes. El conjunto visitante optó por abandonar el terreno de juego en el minuto 80 del encuentro que le enfrentaba al Maria de la Salut en la última jornada con 4-0 a favor de los locales. El incidente se habría producido después de que dos jugadores se 'picaran' en el tramo final del encuentro. Al enfrentamiento entre los dos se sumaron voces desde la grada con insultos aludiendo a la raza del jugador del ses Salines, que abogó por dejar el campo para reflejar su repulsa.

El jugador del ses Salines que tomó la iniciativa de dejar el campo fue Morad Zahraqui, que no dudó en retirarse del partido después de que un compañero recibiera insultos racistas desde la grada

«Hubo un pique y un jugador que había sido expulsado empezó a insultar a mi compañero Azeddin El Hoummani. Me dirigí hacia la grada para intentar templar los ánimos y pedirle calma porque sólo faltaban diez minutos e iban ganando 4-0, pero siguió gritando ‘putos moros’ y ‘os podéis ir todos a Marruecos’ y no me lo pensé más. Me fui, se lo comenté al míster y todos me siguieron», comentó en declaraciones a este periódico en las que precisaba que tenían claramente identificado al autor de los insultos, que finalmente la FFIB ha optado por exculpar ante las versiones contradictorias.