Cazorla contra Moreno

La Liga de Arabia Saudí ha reunido en los banquillos a dos entrenadores con pasado en el Real Mallorca: Toni Cazorla, que trabajó en las categorías inferiores del club balear y también en el filial además de otros equipos de la Isla como el Atlético Baleares antes de dar el gran salto al futbol asiático, se enfrentará a otro entrenador también con pasado rojillo como fue Vicente Moreno.

En el caso de Cazorla hace dos meses que está metido en la lucha por conseguir la permanencia con el Ettifaq, equipo que cogió en zona de descenso y que en estos momentos está noveno en la clasificación. Por su parte Vicente Moreno tiene a su equipo, el Al-Shabab en tercera posición de la clasificación. Ambos se enfrentarán este domingo en un partido que arrancará a las seis de la tarde.

Cazorla tiene mucha experiencia en el fútbol árabe donde nunca le ha faltado equipo para entrenar. El reto de estos últimos dos años es mayúsculo. «Hace dos meses y medio que estoy en este club de Dammam, Arabia Saudí y este domingo nos enfretamos al Al-Shabab de Riyadh. Allí está Vicente Moreno. Ellos son terceros y nosotros novenos y ahora nos enfrentaremos en un partido donde necesitamos los puntos para seguir escalando posiciones", indicaba Cazorla.

El entrenador mallorquín indicaba que su carrera sigue prolongándose en Arabia Saudí y ahora afronta un momento importante en su etapa porque el gran reto era que el conjunto que dirige lograra salir del pozo en el que se lo encontró. "El equipo estaba en descenso y hemos conseguido sacarlo de ahí abajo, de esa zona peligrosa. Ahora estoy con mucho trabajo porque no tengo mucho cuerpo técnico a mí alrededor. Todo sucedió muy rápido y no he podido formarlo a mi manera y no queda más remedio que multiplicarme. Estoy muy centrado en ello y tratando de sacar adelante la situación", comentaba el técnico.

El Ettifaq es en estos momentos noveno con 30 puntos a 9 del descenso mientras que el Al-Shabab de Moreno es tercero con 53 puntos a 4 del sgundo, el Al Nassr y a 9 de líder, el Al Ittihad.