Tebas confirma que LaLiga se presentará como acusación particular en el 'caso Negreira'

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que este organismo también se presentará como acusación particular en el caso Negreira y explicó que «el fútbol español necesita claridad», tras destacar que «la reputación de esta competición está por encima y da lo mismo el club que sea».

Tebas anunció la actuación de LaLiga después de confirmarse que la Fiscalía presentará una denuncia contra el expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu y contra el propio club, por los pagos millonarios al exdirigente arbitral, y tras la información publicada este miércoles por el diario El Mundo sobre un mensaje que José María Enríquez Negreira envió al Barça, en el que aseguraba poder «ayudarles con el VAR».

«Muy triste, hay que investigar. Hay que conocer si había o no influencia. Porque la influencia puede ser directa o indirecta. Pero es susceptible de investigar. Solo la intención de intentar comprar un partido o variar el resultado. Simplemente actuar pensando que podías cambiar la intención de los árbitros, incluso una designación puede ser delito», explicó.

Tebas desveló que LaLiga denunció el asunto a la UEFA 48 horas después de que se hiciese público. «Como nosotros no podíamos intervenir porque había prescrito, escribimos a la UEFA, cosa que no hicieron otras instituciones», señaló tras recordar que los estatutos de la UEFA prevén que cuando las instituciones nacionales no puedan intervenir ellos puedan hacerlo a nivel internacional.

El presidente de LaLiga insistió en que quiere que se aclare esta cuestión y en que «no existe ninguna campaña para desprestigiar al Barcelona» y también rechazó que tenga interés en que el club se convierta en una Sociedad Anónima. «En LaLiga española somos los que luchamos contra los clubes estado. No tenemos manía al Barça, lo saben Laporta y sus directivos», sentenció.

Igualmente mantuvo que «la disputa con la Premier viene de atrás, con el tema del FairPlay Financiero», en respuesta a las manifestaciones del presidente de la Federación Española de Fútbol (REF), Luis Rubiales, en las que consideró «casualidad» que esta noticia saliera cuando se estaba comparando la liga española con la inglesa.

El diario El Mundo publicó en su última edición que Enríquez Negreira envió al Barcelona un mensaje cuando ya no colaboraba con el club en 2020, en el que se ofrecía al club a ayudarle con el VAR. «Puedo ayudaros con el VAR, conmigo os habría ido mejor. Si os interesa, contactad», señala el diario que escribió Negreira para tratar de mantener la relación que mantuvo con el club y que le había reportado 6,6 millones de euros.

La Fiscalía de Barcelona denunciará al Barcelona como persona jurídica, a Enríquez Negreira, al expresidente del club, Josep María Bartomeu y los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, tras los pagos hechos entre 2001 y 2018 por supuestas asesorías arbitrales.