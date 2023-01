Joana Sanz ya no puede más. La modelo ha pedido el divorcio a Dani Alves tras las últimas informaciones que ponen entre la espalda y la pared a su marido. Así lo ha contado en exclusiva El Programa de Ana Rosa, en Telecinco. La mujer del exfutbolista pidió un 'Vis a Vis' la semana pasada, pero él se negó porque no quería enfrentarse a esta ruptura. La modelo quería comunicarle en persona su última decisión tras el ingreso en prisión del brasileño, pero Alves prefirió que no.

Parece que la modelo lo tiene claro y quiere romper todo tipo de contacto con Alves. «Se lo han comunicado sus abogados porque al final no se han visto por decisión de él», según cuenta el programa. «Joana se arrepiente de estas primeras declaraciones defendiendo a su chico, unas decisiones que ella toma por la abogada del ya exfutbolista», han asegurado. «El día 30 de diciembre, en un principio Joana iba a salir con su marido y fue el propio Dani Alves, quien dijo que no era un plan para chicas y prefería salir con sus amigos», han revelado en el progrado presentado por Ana Rosa Quintana. Noticias relacionadas Los privilegios de Dani Alves en la cárcel La abogada de la víctima de Dani Alves: «Ella quiere cárcel, no dinero» Más noticias relacionadas (2) La modelo también ha puesto tierra de por medio y terminar su relación en sus redes sociales. Joana Sanz ha eliminado de su cuenta de Instagram la mayoría de las imágenes en las que aparecía junto al futbolista, un gesto que manifiesta su enfado con su marido. Desde su ingreso en prisión el pasado viernes, Alves ha dado tres versiones y finalmente ha reconocido ante la jueza que habían existido relaciones sexuales con la demandante en el baño de la discoteca, algo que había negado en un primer momento. Tras la presión mediática, su mujer decidió publicar un vídeo el martes en el que explicaba la complicada situación que estaba viviendo: «He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía. Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido». Alves fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, cuando se presentó a prestar declaración por la presunta violación de una mujer, que habría ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. El juzgado decretó la prisión incondicional para el deportista, que ahora está en interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona. Tras su detención, los Pumas UNAM despidieron al lateral derecho de 39 años, que fichó por el club mexicano en julio de 2022 para prepararse para el Mundia