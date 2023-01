Los Mossos d’Esquadra consideran que podría haber un delito de revelación de secretos por parte de las personas que filtraron los contratos de Leo Messi y Gerard Piqué y apuntan como presuntos culpables a Oscar Grau, exdirector general del FC Barcelona, y a Román Gómez-Ponti, exjefe de los servicios jurídicos del club.

«Todo apunta que Óscar Grau y Román Gómez-Ponti querían y pretendían hacer públicos datos personales de trabajadores del FC Barcelona como Leo Messi y Gerard Piqué. Josep Maria Bartomeu tenía conocimiento directo de estas pretensiones, por lo que no se puede descartar que estas personas sean colaboradoras», dicen los Mossos en un informe incluido en el sumario del caso 'Barçagate', que avanzó 'El Periódico' y al que ha tenido acceso EFE.

El informe policial explica que se encontraron «unas conversaciones concretas» en los dispositivos electrónicos de Román Gómez-Ponti y Oscar Grau, que se están investigando en el proceso de instrucción del 'Barçagate', «que estarían relacionadas con posibles hechos constitutivos de delito de revelación de secretos».

Bartomeu ha presentado un recurso de forma al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el que solicita que este informe de los Mossos sea retirado de la investigación del ‘Barçagate’. «Como puede observarse de su mera lectura, el mismo no es más que un nuevo informe (y no es el primero) en el que los Mossos de una manera absolutamente sesgada y parcial extraen unos determinados supuestos indicios, extraídos por completo de contexto», dice el texto que el expresidente del Barça ha enviado al juez mediante su abogado. Además, el escrito expone que «Bartomeu, lejos de participar en la filtración, considera que la misma es negativa, mientras los Mossos llegan a la surrealista y kafkiana conclusión de que Bartomeu tendría algo que ver con la misma».

El 31 de enero de 2021 el diario ‘El Mundo’, que posteriormente también publicó más información de los contratos de Messi y Gerard Piqué, reveló el contrato entre el astro argentino y el FC Barcelona, informando de que el club azulgrana le debería pagar al jugador argentino 555.237.619 euros brutos en cuatro temporadas. Según los Mossos, «el medio de comunicación podría no tener responsabilidad penal por publicar la noticia, […] pero quien sí tendría responsabilidad penal podrían ser la o las personas que se apropiaron de los contratos para después filtrarlos a la prensa».

El mismo 31 de enero, tras la publicación de la noticia, el expresidente Bartomeu, Gómez-Ponti y Grau se enviaron mensajes mediante un grupo de WhatsApp en el que también había otros directivos y ejecutivos del club y que aparece recogido en el informe de la policía autonómica.

«Oscar (Grau), esta filtración tan solo ha podido salir del club, nunca se ha hecho público y entiendo que tan solo pocas personas tienen acceso al contrato de Messi. No creo que sea una filtración suya para irse. Quien lo ha filtrado hace daño al club», escribió Bartomeu. Más adelante, Gómez-Ponti responde: «Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club se lo ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patrocinadores tan solo para él, etcétera. Yo no lo podré hacer nunca, pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati».

Y añade: «¿Rodrigo Messi (hermano del futbolista) agente? Pero si no sabe ni leer y, encima, llevaba de socio a un traficante de drogas. Y, sobre todo, el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos en él hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça LA VIDA. Pero cuando las cosas van mal (pandemia) recibes su mítico mensaje de ‘presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luís (Suárez) no nos toques’. Ojalá se vaya entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más…)».

A este largo mensaje, Grau respondió con un escueto «sí». Y, Bartomeu, por su parte, dijo que estaba «de acuerdo en muchas cosas» aunque «primero va el Barça y este tipo de artículos hacen daño a la imagen del club».

Acto seguido, Oriol Tomás, directivo del club durante el mandato de Bartomeu, apuntaba que le daba «la sensación de que es parte de una estrategia electoral (en marzo de 2021 hubo elecciones) y detrás tan solo puede haber Laporta y sus contactos». Y consideró que «cuanto más desastroso esté el Barça, más aspiraciones para Laporta».

Por otro lado, en una conversación del 3 de febrero perteneciente al mismo grupo de WhatsApp, Gómez-Ponti vuelve a referirse despectivamente a Leo Messi, después de que el entonces aún jugador del Barcelona anunciara una querella contra los responsables del club que habían filtrado la información. «Barto, reitero, si me presentan querella, yo explicaré cosas. Y la única cosa buena para ellos fue que cobraron una comisión por no hacer nada aprovechando que el enano hormonado le hacía las alineaciones al entrenador», comentó el entonces jefe de los servicios jurídicos del club catalán.

Previamente, el 22 de marzo de 2020, en plena negociación de una rebaja salarial de la plantilla azulgrana a causa de la pandemia del coronavirus, Gómez-Ponti escribió este fragmento en un correo electrónico dirigido a Bartomeu y con copia a Grau: «Tampoco sería una mala idea publicar los contratos de los millonarios del primer equipo para que la gente los pueda repudiar de forma pública».

De hecho, el 14 de agosto de 2020, tras la eliminación de los cuartos de final de la Liga de Campeones a manos del Bayern Múnich por 2-8, Gómez-Ponti defendió en una conversación de WhatsApp con Bartomeu que «se tendrían que filtrar los contratos» de Gerard Piqué.

«Ejemplo de hijo de la gran puta sin ningún escrúpulo: Piqué», sentenció también el jefe de los servicios jurídicos antes de copiar las declaraciones que hizo el excentral azulgrana tras la eliminación en las que pidió cambios estructurales en el club.