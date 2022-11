El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que fue «sincero» y «honrado» desde el pasado verano con el mensaje que le dio a Gerard Piqué, que este sábado jugará ante el Almería su último partido como futbolista profesional en el Camp Nou. En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Almería, Xavi respondió 22 preguntas de un total de 25 relacionadas con el adiós de Piqué, al que calificó como uno de los «mejores centrales de este deporte».

En la primera comparecencia tras el anuncio de retirada del central barcelonés, el técnico egarense admitió que la conversación «privada» que el pasado verano tuvo con él fue «uno de los días más difíciles» de su carrera como entrenador. «Yo pasé por una situación parecida y es normal dar un paso al lado. Tenía contrato y decidir dejarlo es un gesto de grandeza. Es una leyenda del club y merece que se le reconozca así», recordó el preparador catalán.

En cualquier caso, Xavi admitió que «no es fácil gestionar» una situación como la de Piqué, al que no le reprochó nada y elogió su compromiso con el vestuario. «No sé si he sido justo o no, pero he sido sincero y honrado. Gerard ha sido un ejemplo para el equipo, para los jóvenes, el cuerpo técnico. Fui honesto con él y ahora las circunstancias han marcado que haya puesto punto final», agregó.

Xavi negó que la relación con su pupilo se haya debilitado en los últimos meses debido a las repetidas suplencias del central catalán: «La relación es la misma que antes. Simplemente, tengo que tomar decisiones por el bien del equipo y el club. Cuando no pones de titular un jugador que lo ha sido todo en el club, es normal que no guste».

Con todo, Xavi se queda con el Piqué «valiente, competitivo, ganador, inteligente e implicado con lo que hace», una persona que, en su opinión, «puede ser lo que él quiera» en el futuro. Pese a que jugará su último partido en el Camp Nou, el entrenador azulgrana no confirmó si el protagonista de la noche será titular -«veremos», dijo- y espera que sus compañeros tengan un «extra de motivación» para «regalarle los tres puntos» a su compañero.

Asimismo, Xavi explicó que cuenta con Piqué para el partido contra Osasuna en El Sadar y admitió que la dirección deportiva estudiará si refuerza la zaga con vistas al mercado de invierno. «Él es el que toma la decisión y totalmente respetable y lícita. Es su vida, su carrera, lo ha ganado todo. Cualquier decisión que tome es respetada. Se ha ganado el derecho a decidir el cómo y el cuándo», resumió sobre la decisión del central.

En la única pregunta que contestó sobre su próximo rival, Xavi avisó de los peligros del Almería. «Rubi nos conoce bien. Es un equipo que tiene buen pie y mucha velocidad arriba, de transición rápida y muy bien trabajado. Nos va a complicar», concluyó.