Adiós al futbolista ¿hola al presidente?

«Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. ¡Visca el Barça, siempre!». Esta es la manera con la que Gerard Piqué termina el vídeo en el que anuncia su retirada del Barcelona, una declaración de intenciones y una manera de dejar la puerta abierta a un hipotético ingreso a la zona noble del Camp Nou. Y es que la idea de Gerard Piqué siempre ha sido convertirse en presidente del club azulgrana. Si en un futuro decide presentarse, el futbolista sabe que es muy importante el recuerdo que haya dejado entre los aficionados. Y con el gesto de este jueves, ante lo elevado de su contrato con los azulgranas, ha empezado a construirse su futuro en el palco.

En todo caso, la decisión de Piqué de anunciar unilateralmente su retirada como futbolista y despedirse este próximo sábado del Camp Nou, en el partido contra el Almería, ha causado sorpresa en el seno de la entidad catalana. Desde el club azulgrana apuntan a que el club ha mantenido una línea de diálogo abierta con el jugador desde el pasado verano. Inicialmente Piqué admitió que se sentía con ánimo para seguir adelante y acabar la temporada.

El jugador firmó en 2020 un contrato hasta junio de 2024, aunque con una cláusula por la cual el compromiso quedaría finiquitado si no jugaba el 35 % de los minutos, una cuestión que no cumplía en la actualidad, ya que en esta temporada, entre LaLiga Santander y la Liga de Campeones, ha jugado 554 minutos en nueve partidos. Además, un jugador de su nivel, seguramente el mejor central de la historia del Barcelona, no podía pasar por el calvario de convertirse en el quinto central, después de que el club hubiera fichado esta temporada a Jules Koundé y a Andreas Christensen, que se sumaron a Ronald Araujo y Eric García.

En la víspera del partido ante el Valladolid, Xavi Hernández, su entrenador, desveló una conversación que tuvo con el central antes de las vacaciones. «Fui muy claro. Le dije que nos reforzaríamos y que no sería fácil (que jugara de titular), pero se trata de un jugador que nos puede ayudar en otro tipo de rol. Veremos cómo va», dijo entonces Xavi.

Hace unos pocos días, desde el club azulgrana volvieron a hablar con Piqué. «Estábamos esperando la respuesta», admiten desde las oficinas de Arístides Maillol. La respuesta ha llegado en forma de vídeo. A nadie se le escapa que Piqué quiere ser dueño de su destino, marcar la pauta y no ir a remolque de nadie, por eso la publicación del vídeo ha sorprendido al vestuario, en el club y entre los aficionados.

Piqué, de 35 años, se irá habiendo conseguido 30 títulos con el Barcelona: 8 Ligas, 3 'Champions', 7 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de clubes; con España conquistó un Mundial, una Eurocopa y un Europeo sub-19. Y con el Manchester United, tres títulos más: una 'Champions', una Premier y una Copa de la Liga. En total 36 títulos.