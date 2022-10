Guillem Laporta, hijo del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, no fue detenido por la Polícia Nacional en Madrid tal como publicó este medio el pasado domingo. No se encontraba en la capital de España con motivo de 'El Clásico' entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona y por un error del redactor que firma esta noticia se le atribuyeron unos hechos por los que había sido detenido el menor de sus hermanos, Joan Laporta.

«Ciertamente no fui detenido por la Policía Nacional ni por ningún otro cuerpo policial el pasado 16 de octubre. En el momento de los hechos narrados en la pieza periodística me encontraba en Barcelona, mi ciudad de residencia, y a lo largo de la jornada no me desplacé a Madrid, ni con ocasión del aludido partido de fútbol entre el Real Madrid y el FC Barcelona ni por ningún otro motivo», ha explicado Guillem Laporta Echevarría a través de un burofax.

Respondiendo a su derecho de rectificación sobre una noticia errónea este medio hace públicas sus manifestaciones y en particular el redactor pide encarecidamente disculpas por el grave fallo cometido en su identificación y los problemas que le ha ocasionado.

En realidad, la Policía Nacional detuvo al hijo menor de Joan Laporta, de 24 años, por maltratar presuntamente a su pareja el domingo, una hora antes de la disputa de El Clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, en un restaurante del centro de Madrid. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas en un establecimiento de comida ubicado en la calle Miguel Ángel de la capital, según adelantó el diario digital El Español y confirmó a EFE fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.