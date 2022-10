Virginia Torrecilla ha recurrido este jueves a sus redes sociales para denunciar la situación que ha vivido en un taxi. La mallorquina ha contado en su Twitter el machismo que sufrió durante un trayecto: «Acabo de subirme a un taxi, y el señor educadamente me habla y mantenemos una conversación, en la cual él me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista. Entonces me suelta: Yo creo que las mujeres no deberían jugar a fútbol». «Sigo en shock!!!», ha lamentado.

Pero la conversación no terminó ahí. Torrecilla le preguntó el motivo por el que pensaba así, momento en el que el conductor le dijo: «Hay más deportes para chicas». Un argumento que no convenció a la jugadora del Atlético de Madrid: «El criterio que dan las personas que no tienen ni idea. No digo lo que pienso por que me eliminan la cuenta». El tuit ya supera los 14 mil 'me gusta' y ha recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo. La futbolista, además de por su faceta deportiva, es conocida por su activismo en redes sociales. La conversación ha seguido al reírme y preguntarle por que pensba asi. Total, lo de siempre.. « hay más deportes para chicas etc.» el criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea. No digo lo que pienso por que me eliminan la cuenta.

🤮🤮🤮🤮🤮 — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) October 13, 2022 Noticias relacionadas Virginia Torrecilla denuncia los insultos que recibe en redes En el mes de agosto de 2021 incluso se vio obligada a subir un vídeo a Instagram en el que desgranaba todos los insultos que recibió en redes durante su proceso de quimioterapia. «Lo que dices es como si dijeses que te va a crecer el pelo», «derecho tendrás pero pelo no, calva», «tiene que ser buena la peluquería a la que vas» o «¿es un monje budista?» son algunos de los comentarios que tuvo que leer la mallorquina durante su proceso de recuperación. La centrocampista renovó en el mes de mayo su acuerdo con el Atlético de Madrid por una temporada y se convirtió, además, en embajadora de los proyectos de la Fundación Atlético de Madrid. La mallorquina llegó al equipo en el verano de 2019 y vivirá su cuarta temporada en el conjunto rojiblanco, aunque las dos últimas han estado marcadas por el tumor en la cabeza del que fue operada en mayo de 2020. «Renovar para mí significa muchísimo, sobre todo confianza del club hacia mi y saber que podré estar un añito más con todas mis compañeras», aseguró en aquel momento.