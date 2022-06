El lateral derecho del Barcelona Dani Alves dejará el club cuando termine su contrato a finales de este mes, bajando el telón a su segunda etapa en el club catalán poco más de seis meses después de su llegada como agente libre. El brasileño, de 39 años, ganó seis títulos de LaLiga y tres Ligas de Campeones en su primera etapa en el Barça, entre 2008 y 16. «Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron + de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa (...) pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían», dijo Alves en su cuenta de Instagram. «Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre son muy agradecidos con aquellos que les respetan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós».

Alves jugó 16 encuentros en todas las competiciones la pasada temporada, en la que el Barcelona acabó segundo en LaLiga, a 13 puntos del campeón, el Real Madrid. Alves, que jugó en la Juventus, el Paris Saint Germain y el Sao Paulo tras su primera etapa en el Barcelona, acordó mantener su salario en el mínimo, ayudando al club a evitar el incumplimiento de las normas del Juego Limpio Financiero.

«Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy (...) Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria», destacó el jugador.