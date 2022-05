El nuevo entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, avisó este jueves de que si en Segunda División el equipo se cree algo más de lo que realmente es estará «equivocado» porque la categoría «es muy dura» y hay «una exigencia brutal» hasta el punto que ha advertido que ve «más fácil mantenerse que ascender». El madrileño llegó con una sonrisa a la sala de prensa de Mendizorroza, en la que avanzó las bases lo que quiere hacer con el equipo durante la temporada de contrato que ha firmado con el club vitoriano.

Conocedor de la liga de plata tras su experiencia con el Real Mallorca al que ascendió en la campaña 2020-21, se mostró «muy contento y muy feliz» de pertenecer al club y añadió que tiene «mucha ilusión y ganas». «Por mí me ponía a entrenar ya», bromeó el técnico, que desveló que le encantó el proyecto cuando se lo contaron desde el club. «Vamos a poner todo de nuestra parte para trabajar y construir algo, tener una manera de hacer las cosas y que todo el mundo se sienta identificado con el equipo», indicó el entrenador babazorro, consciente de que «queda mucho trabajo por hacer».

«Soy muy exigente conmigo mismo y lo seré con todas las personas que nos rodean», advirtió el preparador, que recordó que con 33 años debutó en Mendizorroza en el banquillo del Elche. «Nunca he perdido como visitante y espero que se alargue como local», afirmó el nuevo albiazul, que recordó su primer partido y le entusiasmó el ambiente que había. También confesó que en alguna ocasión tuvo posibilidades de recalar en el equipo vitoriano. No obstante, no quiere crear falsas esperanzas desde un principio. «Vamos a tener los pies en la tierra y vamos a construir cosas», explicó el técnico que tiene claro que deben hacer «la casa por abajo».

No obstante opinó que tienen que «estar entre los mejores», pero reconoció que tienen «mucha competencia» y dijo que «ya no hay ascensos de 79 puntos, la exigencia es brutal». Su deseo es «que cada miembro se sienta identificado con lo que hace» y asumió que se tienen que centrar «en los primeros pasos». Sobre la plantilla, manifestó que quiere hablar con todos los jugadores que tienen contrato y explicarles lo que piensa. «Quiero una plantilla competitiva que vaya por los partidos desde el principio», pero admitió que si se creen algo más de lo que son estarán «equivocados». «Es más fácil mantenerse que ascender. Hay que construir algo durante el año, semana a semana», consideró.

Respecto a su forma de jugar, remarcó que tienen que ser «un equipo adaptable». «Soy muy camaleónico, nos tenemos que adaptar a diversas maneras de partido, pero tiene que predominar la manera que queremos jugar», dijo el técnico que no quiso hablar de nombres. «Mi idea de juego es un equipo que intente jugar mucho tiempo en campo contrario, pero tenemos que dominar varios registros», matizó.