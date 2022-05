El Barça de Guijarro y Caldentey reta la hegemonía continental del OL

Barça y Olympique de Lyon se enfrentarán este sábado (19:00h) en la final de la Liga de Campeones que se disputará en el Juventus Stadium de Turín, un partido que puede marcar un cambio de ciclo en el fútbol europeo si el equipo azulgrana consigue revalidar el título del curso pasado ante las francesas. El Lyon fue el gran dominador del fútbol europeo de la última década, conquistando siete títulos entre 2011 y 2020, los cinco últimos de manera consecutiva. Precisamente, fue el Barça quien le sucedió el curso pasado en esta tiranía, aunque no se cruzaron en el camino a la gloria y fue el Paris Saint-Germain quien eliminó al Lyon en cuartos de final.

Esta vez, en cambio, Barça y Lyon, los dos mejores equipos del panorama europeo en la actualidad, podrán medir sus fuerzas en un terreno de juego, repitiendo la final del 2019 de Budapest (Hungría). Entonces el Barça estaba muy lejos de su nivel actual y sucumbió por un inapelable 4-1. De aquel once titular aún hay nueve jugadoras en el Barça actual y entre seis y siete -dependerá del estado físico de Lieke Martens, que regresó la semana pasada tras una lesión de larga duración- podrían repetir titularidad este sábado. Tan solo Tony Duggan y Vicky Losada ya no forman parte de la plantilla. Las mallorquinas Patri Guijarro y Mariona Caldentey apuntan al once que este sábado rete la hegemonía de las francesas.

Todo cambió a partir de esa final ante el Lyon en 2019. El Barça incrementó los entrenamientos físicos para alcanzar el nivel de los mejores equipos de Europa y lo logró en tiempo récord, como se pudo comprobar en 2021, cuando eliminó al Manchester City y al Paris Saint-Germain, y batió al Chelsea por 0-4 en la final de Gotemburgo (Suecia).

A pesar de la larga lista de lesiones que sufrió el Barça durante el curso, ha conseguido llegar con solo tres, todas ellas de larga duración, al partido más importante: Jana Fernández, Bruna Vilamala y la portera mallorquina Cata Coll, que de todas maneras viajarán a Turín con el resto del equipo. Además, también lo hará como tercera portera Meritxell Muñoz, del filial.

El Barça vivirá el primer gran desplazamiento de la historia para un partido del equipo femenino. El club ha organizado una cuarentena de autobuses y tres aviones para llevar hasta Turín a miles de aficionados, además de los que irán en vehículos particulares.

En una temporada en la que, pase lo que pase ante el Lyon, ya será histórica para el Barça tras haber batido en el Camp Nou dos veces en un mes el récord histórico de asistencia mundial en un partido de fútbol femenino y haber finalizado la Liga con pleno de victorias, el equipo de la Balón de Oro Alexia Putellas está a un solo paso de dictar un cambio de ciclo.

El Lyon, por su parte, llega a la cita europea con ganas de mantener la hegemonía europea que tantos años han tenido en su mano y de repetir el partido (4-1) que les coronó por penúltima vez en Europa. Al igual que el Barcelona, el Lyon aterrizará en Turín como flamante campeón del campeonato doméstico en el que tampoco conocieron la derrota, aunque con menos partidos (19 victorias y 1 empate).

Dominadora del fútbol europeo en la pasada década, la plantilla contará con una Ada Hegerberg, primera campeona del Balón de Oro, ya totalmente recuperada de dos lesiones que la apartaron 21 meses de los terrenos de juego. Este octubre reapareció sobre el verde y en noviembre ya anotó el primero de los 10 goles que acumula liga. La noruega, gran estrella y faro guía del equipo a sus 26 años, ha rubricado cinco goles en esta campaña europea, lo que la acredita como máxima goleadora de la historia de la Liga de Campeones femenina con 57 dianas en 59 partidos. Será, sin duda, uno de los enfrentamientos de la noche. El de Putellas y Hegerberg, los dos grandes nombres de la final en Turín.

La escuadra francesa se encomienda al pasado, al peso de la historia, para derrotar a un Barcelona que se erige como dominador europeo del fútbol femenino y que busca revancha de la final de 2019 y su primera victoria ante el Lyon.

El Barcelona quiere cambiar el ciclo y recoger el testigo de sus rivales levantando su segunda Liga de Campeones. Turín acoge el duelo del fútbol europeo.

Barcelona: Paños; Torrejón, Paredes, Mapi León, Rolfö; Patri Guijarro, Aitana, Alexia; Graham Hansen, Mariona y Jennifer Hermoso.

Olympique de Lyon: Endler; Carpenter, Renard, Mbock, Bacha; Henry, Egurrola Wienke, Macario; Malard, Cascarino y Hegerberg.