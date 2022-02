Galarreta, operado con éxito de su lesión

Iñigo Ruiz de Galarreta ha sido operado con éxito de la grave lesión de rodilla que sufrió en el partido de La Liga ante el Real Betis tras la dura entrada del jugador bético Víctor Ruiz. En una publicación en Twitter compartida por el propio Real Mallorca se puede ver al jugador bermellón sonriendo tras pasar por quirófano.

Empieza la cuenta atrás para volver a ver la calidad de @ruizdegalarreta 👹



🩺 La operación ha ido bien e Iñigo ya descansa en su habitación 💪🏻 pic.twitter.com/raxri2ZgwH — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) February 28, 2022

Galarreta sufrió una rotura de la plastia del LCA de su rodilla izquierda. La misma lesión que tuvo en 2012 y 2013, cuando era jugador del Athletic Club y del Mirandés. «Es una sensación que, en ese mismo momento, ya sabes que algo se ha jodido. En ese momento me dolía mucho, no podía mover la rodilla y ya sabía lo que me venía, lo que me esperaba ahora», explicaba recientemente.

El jugador se mostró abrumado por todas las muestras de cariño que recibidas, especialmente de la de sus compañeros y de la afición: «Me han llegado muchos mensajes, por todos lados, sobre todo también de nuestra afición, que me han dado muchísima fuerza. Todo el cariño que me ha llegado ha sido una pasada».