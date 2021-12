Rafel Ribot es el presidente del Andratx. Este martes por la mañana, desde primera hora y hasta bien entrada la noche, se le pudo ver teléfono en mano solucionando problemas y caminando de un lugar a otro del campo puliendo los últimos detalles. Las gradas, la zona de prensa, los vestuarios, la iluminación, la zona de servicios...todo tiene que estar a punto para esta tarde para el partido ante el Sevilla y el máximo responsable del club es el primero que está en la línea del frente para que no haya sorpresas.

«Estamos trabajando en un acontecimiento que va a ser histórico y andamos algo desbordados, pero es un trabajo satisfactorio porque sabemos que es un día único para nosotros. No le negaré que hay nervios», aseguraba el presidente. «Lo llevamos todo encauzado, pero el volumen de trabajo no es el mismo que del día a día en Tercera como las últimas temporadas o Segunda RFEF como ahora, pero lo llevamos lo mejor posible para que todos estén bien acomodados. Son 2.000 personas las que estarán aquí, sa Plana es pequeña y lo haremos lo mejor que podamos. Son treinta medios de información acreditados de diferentes puntos de España y hay que tratar que todos estén cómodos», indicaba el presidente del Andratx. Se agotó el papel y desde hace días ya no hay entradas. La promoción del municipio es enorme durante estas horas. «Nos alegra mucho ayudar a promocionar el municipio de Andratx. Si esto nos ayuda bienvenido sea», apuntaba. ¿Sueña con pasar y eliminar al Sevilla? «No lo he soñado porque hay tanto trabajo que vivo el minuto a minuto. Vamos a tener los pies en el suelo y a disfrutar el momento todos juntos», reflexionaba el presidente.

Desde ‘El Dimoni dins jo’ posan con la camiseta Toni Pujol y Jordi Porcel. Dos incondicionales del Andratx.

En el Bar Cubano ya se vive el partido. En la imagen Ana Belén Garrido, Francisca Espinosa y Manuel Espinosa.

Desde Pizzería La Plaza todos a una. Jorge Perera, Antonia Moner y Federico Ávila. La ilusión es desbordante.

Los Gallos a por todas. Jaume Alemany, Biel Bernasar, Juan Angel García y Agustín Martínez animan desde el Bar Balear.

Vicente Esteva, Pau Mir y Baltasar Pujol.

En la localidad el partido es ya motivo de debate en muchas tertulias. Los periódicos van llenos de páginas del Andratx y la ilusión por el partido también aumenta hora a hora. Un paseo por el centro así lo confirma. Andratx vive este miércoles un día histórico gracias al fútbol. El encuentro contra todo un Primera como el Sevilla no se juega todos los días y sa Plana será la capital del deporte rey durante varias horas esta jornada. Adisfrutar.