Una Copa de Primera en sa Plana

Sa Plana será este miércoles la capital del fútbol en España. El Andratx recibe a un ilustre de Primera División, el Sevilla de Julen Lopetegui. El encuentro arrancará a las 19:00 horas y será televisado en directo por Cuatro y la plataforma Dazn. Es un reto mayúsculo, un gran desafío para el equipo mallorquín. Eliminó al Oviedo en la primera ronda y ahora todo puede suceder. El favorito es el conjunto hispalense, pero a partido único todo es posible y más en esta Copa donde esta nueva modalidad es un arma de doble filo. Contreras quiere que su equipo disfrute del partido y del momento, que sea valiente y atrevido, pero en su foro interno sabe también que la gran batalla está en la Liga. Tiene bajas el técnico del equipo local. Marcos Jiménez de la Espada, Calonge, Diego Martínez y Toni Jou no podrán estar en el once, pero seguro que los jugadores que se sitúen sobre el campo lo darán todo para gustar y competir ante un Primera como el Sevilla que también tiene bajas de consideración.

No han viajado Jesús Navas, Suso, En-Nesyri, Lamela, Acuña, Ocampos y Fernando Reges. Han entrado en la lista, pese que arrastran problemas, el lateral Ludwig Augustinsson y el central Diego Carlos Santos. Lopetegui ha completado la lista hasta con siete jugadores del filial, que hace apenas dos semanas jugaron ante el Atlètic Baleares. Julen Lopetegui alertó ayer de la capacidad del rival. «Tienen un buen juego aéreo y mucho orden y seguro que tratará de complicar las cosas. No quedará otra que competir de verdad», manifestó el técnico del Sevilla. El Andratx, consciente de que sa Plana no es un campo fácil para aparcar, ha organizado buses lanzadera desde diferentes puntos de la localidad para facilitar la llegada de los aficionados.

Todo está preparado en sa Plana para vivir un día histórico y que el equipo se ha ganado a pulso después sde firmar el ascenso a Segunda RFEF. Ahora toca disfrutar y competir al máximo todos los minutos que sea posible. El campo estará lleno y el aliento desde las gradas está más que asegurado. El equipo se ha ganado disfrutar. Como se lo ha ganado el club y la localidad. Este miércoles toca vivir cada minuto al máximo en un torneo tan emocionante como imprevisible.