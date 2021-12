La Real Sociedad se clasificó este jueves para los dieciseisavos de final de la Europa League gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y otro gol de Alexander Sorloth, que sirvieron para tumbar al PSV Eindhoven (3-0) en la sexta y última jornada de la fase de grupos; mientras que el Real Betis perdió frente al Celtic (3-2) con la tranquilidad de estar ya clasificado para la próxima ronda. El equipo dirigido por Imanol Alguacil estuvo a la altura de las circunstancias y no defraudó en un partido que tuvo todo para la épica empezando por la intensa lluvia caída sobre el Reale Arena. Los 'txuri urdines' fueron de menos a más y lograron tres puntos de oro para conseguir el billete a la próxima ronda.

Sus recientes derrotas en Liga frente a Espanyol y Real Madrid no cambiaron el ánimo de un equipo que siempre tuvo dominado a su rival. Portu fue el primer en avisar a los neerlandeses con un mano a mano que se terminó fuera por muy poco. Bruma replicó para el PSV con un chut increíble que se estrelló en el larguero. El partido se igualó minutos después, pero ninguno dio su brazo a torcer, ni tan siquiera los pupilos de Roger Schimidt, a los que les valía el empate para seguir con vida en Europa. Sin embargo, a cuatro minutos para el descanso sufrieron el penalti que les llevó en barrena. Un disparo de Januzaj acabó en manos de Mwene y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima.

Oyarzabal, que no había marcado en Europa esta temporada, anotó con mucha seguridad desde los 11 metros y la Real se relajó, soltó los nervios y dio la estocada definitiva en la segunda mitad. Otra vez Oyarzabal apareció tras una pérdida absurda de los visitantes, que brindaron en bandeja el 2-0 del guipuzcoano. La Real Sociedad no se paró ahí y logró el tercero con un disparo de Alexander Sorloth, que puso el broche perfecto a la tarde en San Sebastián. El triunfo da licencia a los donostiarras para clasificarse como segundos del grupo B con 9 puntos, uno más que el PSV, y tres menos que el AS Mónaco, líder sin discusión.

El Betis mereció mejor suerte

Por su parte, el Betis cayó 3-2 frente al Celtic en un partido trepidante en el que pudo pasar de todo. Lo más justo, sin lugar a dudas, hubiese sido el reparto de puntos, pero el tercer gol de los andaluces no terminó de llegar pese a su empeño. Juanmi remató al larguero en el tiempo de descuento y minutos antes Canales tampoco pudo encontrar el fondo de las redes. La noche comenzó torcida para los de Manuel Pellegrini por culpa de un gol de Stephen Welsh a los tres minutos. La reacción no se hizo esperar y Lainez perdonó el empate al cuato de hora. A los 47 minutos llegó un zapatazo de Paul a la cruceta hasta que Borja Iglesias, con algo de fortuna en un centro de Joaquín, logró la igualada.

El gol dio alas a un Betis que pudo ponerse por delante con una buena triangulación, pero en esa misma jugada acabó encajando el 2-1 tras un desajuste defensivo, obra de Henderson. El 2-2 llegó dos minutos después en un bucle de errores y arrojo atacante. El 'panda' aprovechó un gran pase de Canales y definió con maestría a menos de media hora para el final. Fue entonces cuando el Celtic volvió a golpear, en esta ocasión con un penalti de Edgar a Abada que transformó Tumbull. Los verdiblancos siguieron intentándolo pero no pudieron impedir una derrota que nada cambia en su futuro. El Betis ya estaba clasificado para los dieciseisavos de final como segundo del grupo G.