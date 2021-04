El presidente de la UEFA carga contra la Superliga: «Esto tiene que ver con la avaricia, egoísmo y narcisismo de algunos»

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró que el proyecto de la Superliga es fruto de «la avaricia, el egoísmo y el narcisismo de algunos» y que estudiarán la participación de los jugadores de los clubes implicados en la próxima Eurocopa.

«Estamos evaluando la situación con nuestro equipo jurídico. Todavía es pronto porque lo anunciaron anoche. Vamos a imponer todas las sanciones que podamos cuanto antes, sacarles de todas las competiciones y prohibir a los jugadores participar en nuestras competiciones», dijo.

En un encuentro con varios medios tras la reunión del Comité Ejecutivo que este lunes aprobó en Montreux (Suiza) los cambios en las competiciones de clubes a partir de 2024 y del anuncio anoche de la creación de la Superliga por parte de doce clubes, Ceferin reprochó la forma de actuar de estos y su falta de sinceridad.

«La Superliga se iba tramando desde hace años, se iba cociendo con gente como Florentino Pérez y Agnelli, podían haber hablado con nosotros, estábamos dispuestos a ayudar. Hace unos días recibimos una propuesta interesante y dijeron que no había nada que hablar. Esto tiene que ver con la avaricia, el egoísmo y el narcisismo de algunos», añadió.

No obstante Ceferin dejó la puerta abierta para aquellos clubes que quieran salirse del proyecto de la Superliga y regresar a las competiciones de la UEFA y destacó el respaldo recibido por parte de la Comisión Europea sobre la postura de la UEFA contra este proyecto y la de la FIFA, cuyo presidente, Gianni Infantino, lo manifestará mañana en el Congreso de la organización

«No quiero que tengan que ponerse de rodillas. Pediría respeto, algo que hasta ahora no ha abundado, la condición es que uno respete a los otros clubes. El presidente de la ECA ha echado a correr de su propia organización, no quiero culpas, ni temas personales. Me sorprende, nunca había imaginado que se podía llegar hasta aquí, pero les acogemos con los brazos abiertos a este proyecto estupendo», apuntó.