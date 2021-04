El Espanyol pone la directa y arrolla al Fuenlabrada

Espanyol 4-0 Fuenlabrada

El Espanyol se aferra al liderato de LaLiga SmartBank con una goleada frente al Fuenlabrada en el RCDE Stadium (4-0), con un doblete de Raúl de Tomás, después de que el rival se quedara con diez en los primeros compases del encuentro.

Al anfitrión se le puso de cara el partido muy pronto con la expulsión de Nteka en el minuto 17. El VAR determinó que el futbolista impidió, con la mano, que el remate de Raúl de Tomás entrara a portería y vio la tarjeta roja. Además, el anfitrión disfrutó de un penalti a favor.

Fue el propio RDT el encargado de lanzar desde los once metros, y el referente ofensivo blanquiazul no falló. Las malas noticias seguían para el Fuenlabrada, ya que Pinchi tuvo que retirarse por lesión. Era un escenario muy plácido para el cuadro local, que no desaprovechó la oportunidad de sentenciar al rival.

En el minuto 29, Embarba aprovechó un pase de David López para superar a Rosic. El dominio local siguió en esta primera parte y la diferencia en el luminoso se incrementó tras un autogol de Pulido, que desvió un potente disparo de Darder después de una exhibición de técnica en la que dejó sentados a varios rivales.

El Espanyol tenía el choque claramente controlado y bajó las revoluciones tras la reanudación. Sin embargo, la calidad del equipo y el desgaste del rival, con uno menos, decantó todavía más la balanza. Raúl de Tomás firmó un tanto más en el 65 y sentenció el encuentro.

Los catalanes tuvieron más oportunidades para engordar el marcador de la mano de Wu Lei. Y el Fuenlabrada, por su parte, también inquietó a Diego López de forma puntual. En cualquier caso, el guión estaba fijado desde hacía muchos minutos y no hubo más sorpresas.

Ficha técnica:

Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera (Fran Mérida, min.46), Dídac; Embarba, David López, Darder, Melamed (Vargas, min.72); Dimata (Wu Lei, min.57) y Raúl de Tomás.

Fuenlabrada: Rosic; Iribas (Sotillos, min.54), Pulido, Diéguez, Glauder; Aldair Fuentes, Pathé Ciss (Pol Valentín, min.75); Pinchi (Espinosa, min.27), Nteka, Mula (Salvador, min.46) y Borja Garcés (Damián, min.75).

Goles: 1-0: Raúl de Tomas, min.18. 2-0: Embarba, min.29. 3-0: Pulido (p.p.), min.41. 4-0: Raúl de Tomas, min.65.

Árbitro: Galech Apezteguía (Comité navarro). Expulsó a Nteka (min.17). Amonestó a Iribas (min.33), Cabrera (min.33), Borja Garcés (min.45), Fran Mérida (min.76), Pol Valentín (min.78) y Salvador (min.86).

Incidencias: Partido de la trigésimo segunda jornada de LaLiga SmartBank disputado en el RCDE Stadium a puerta cerrada.