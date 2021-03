Virginia Torrecilla celebra su último día de quimioterapia

Virginia Torrecilla, centrocampista mallorquina internacional del Atlético de Madrid, celebró este viernes su última sesión de quimioterapia, tratamiento al que se somete tras ser operada de un tumor en la cabeza el pasado mayo.

«Hoy es un día muy feliz para mí porque he acabado por fin todos los ciclos de quimioterapia. Desde el 14 de septiembre que empecé con el tratamiento, han sido momentos duros, pero he aprendido mucho y me he sentido siempre muy arropada por mi familia, mis amigos, mi equipo y todos vosotros. Me siento muy bien, siento que empiezo una nueva vida y no la pienso desaprovechar», publicó en Instagram.

«Ha sido mi último día de quimioterapia. No sabéis lo feliz que estoy! Ahora lo único que queda es ir para arriba, poquito a poco, pero para arriba!», compartió también en twitter la jugadora balear, quien explcó que tiene que hacerse unas pruebas dentro de tres semanas y que si salen bien estará «a punto para volver a estar con el equipo».

Hoy ha sido mi último día de quimioterapia. No sabéis lo feliz que estoy! Ahora lo único que queda es ir para arriba, poquito a poco, pero para arriba! ?? GRACIAS!! ?? ? virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) March 5, 2021

«Yo pensaba que no iba a acabar nunca pero todo llega y todo pasa. Salimos de esto y quiero manda mucho ánimo a los que están viviendo enfermedades muy duras», añadió.

La buena nueva ha sido celebrada por sus compañeras. Por ejemplo, la guardameta Lola Gallardo, con la que coincidió en el Atlético de Madrid y que ahora milita en el PSG, aseguró que era «la mejor noticia del 2021 sin duda. Alguien ha vencido a un bicho que se creía que podría contigo. Deseando verte la cara y achucharte muy fuerte. Te quiero mucho mi luchadora».

Torrecilla ha recibido desde el primer momento el apoyo de todo el mundo del fútbol y del deporte. Todos los triunfos del Atlético han tenido sin excepción su dedicatoria hacia la balear, al igual que los de la selección nacional. Amanda Sampedro, la capitana rojiblanca, la hizo subir a su lado a recoger el trofeo de la Supercopa disputada este pasado enero.