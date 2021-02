Piqué: «Queda liga, pero lo de hoy no lo esperábamos»

El jugador del Barcelona Gerard Piqué reconoció tras el empate de su equipo ante el Cádiz (1-1) que fue un resultado que no esperaban, si bien subrayó que todavía «queda liga», a pesar de los ocho puntos de ventaja que tiene el Atlético de Madrid, líder de la competición.

«Cada partido que no ganas tus opciones se reducen un poco. Es una distancia importante pero no inasumible. Depende más de nosotros que no de los demás. Si cogemos una buena dinámica de juego, que va ligada a tener resultados, aun tendremos opciones. Está difícil, pero lo tenemos que intentar. Queda liga, pero lo de hoy no lo esperábamos», aseguró en declaraciones a Movistar LaLiga.

El equipo azulgrana encajó el empate en el minuto 89 en un penalti que transformó Álex Fernández. En este sentido, el zaguero azulgrana admitió que «duele mucho» dejar escapar dos puntos así. «Un penalti en el 90 y perder dos puntos es difícil de asimilar. Era importante sumar los tres puntos», añadió.

Sobre la situación del equipo tras el empate y la derrota (1-4) en la ida de los octavos de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, el jugador catalán reconoció que ganar títulos esta temporada será difícil.

«Están vivos los tres (títulos), pero si somos realistas está muy complicado en la Liga de Campeones. En la Copa tendremos alguna opción. En La Liga tenemos que recuperar nuestro juego y sensaciones, centrarnos en nosotros y levantar la cabeza», concluyó.