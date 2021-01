Laporta destaca entre los cuatro precandidatos a presidir el Barça que consiguen las firmas

Cuatro precandidatos a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousaud, presentaron en las oficinas del club una cifra de firmas superior a las 2.257 necesarias para convertirse en candidatos a falta de la validación de las mismas.

Laporta fue quien más aportó, con 10.257 firmas; seguido de Víctor Font, con 4.710; Toni Freixa, con 2.821; y Emili Rousaud, con 2.510.

Después de este triunfo parcial, Laporta declaró que no piensa en si es «favorito o no», pero admitió que su equipo va «con moral vencedora y esto debe traducirse en muchos votos».

Además, consideró que a pesar de las restricciones sanitarias «las elecciones deben celebrarse porque se han territorializado las sedes de votación para evitar aglomeraciones, y no tendría ningún sentido que se suspendiera la votación». Y añadió en las mismas instalaciones del Camp Nou: «El Barça no puede estar más tiempo desgobernado».

Font anunció sus 4.710 firmas horas antes de entregarlas al club en un comunicado en el que agradeció el esfuerzo «a todas las personas que durante estos días han ido a la sede o han acudido a uno de los más de 200 puntos de recogida».

Freixa, por su parte, llevó 2.821 avales la misma tarde en la que envió una petición a la junta electoral a la que ha tenido acceso EFE para solicitar, entre otras cosas, que todos los precandidatos entreguen sus firmas al club independientemente de si han superado el corte, para no alterar «la regla general de la anulación de las firmas duplicadas».

En las oficinas del club explicó que «ha sido difícil», pero que han conseguido «colarse entre las dos precandidaturas que contaban para todo el mundo». Y aseguró que sus firmas son «completamente limpias».

Rousaud, el precandidato que irá más justo en la validación de los apoyos, admitió que no tiene «un margen muy amplio», pero confía «en que todo vaya bien». Según él, su equipo «ha hecho un esfuerzo extraordinario teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia».

Por otro lado, dijo que su candidatura está abierta «a pactos» y contempla «hasta la posibilidad de incorporar a algún precandidato que ha quedado fuera».

Jordi Farré fue el precandidato que entregó más firmas entre los que no consiguieron alcanzar las 2.257. Concretamente, el impulsor legal del voto de censura contra Josep Maria Bartomeu consiguió 2.087.

En las mismas oficinas del club declaró que «las restricciones provocaron que» su estrategia de recogida de firmas se estropeara, «porque se basaba en los bares».

Pero puntualizó que «las reglas eran para todos iguales» y desveló que le han llamado «en las últimas horas» para ofrecerle «firmas» y que en las elecciones dará su apoyo «a Laporta».

Xavier Vilajoana (1.967 firmas), Lluís Fernández Alà, Pere Riera y Agustí Benedito tampoco alcanzaron los avales necesarios para convertirse en candidatos.

Pero el único de los nueve precandidatos que no presentó las firmas en las oficinas del club fue Agustí Benedito, quien por la mañana ya anunció en un comunicado que no alcanzaría el corte y que por eso no haría acto de presencia en el Camp Nou por la tarde.

En los comicios recientes quien aportó el mayor número de firmas no siempre fue el ganador de las votaciones finales. Así ocurrió en 2003, cuando Joan Laporta fue el tercer clasificado en el corte de las firmas con 5.725 (por detrás de Lluís Bassat, con 9.894, y de Jaume Llauradó, con 6.057) y después ganó ampliamente las elecciones con 27.138 votos.

En 2010, Sandro Rosell fue quien consiguió más firmas (12.635) y votos (35.021), pero Agustí Benedito, que fue cuarto en la recogida de avales con 2.520, quedó en segunda posición en las elecciones con 8.044 votos por delante de Marc Ingla y Jaume Ferrer, quienes previamente habían recogido más firmas (4.744 y 3.935, respectivamente)

Muy diferentes fueron las últimas elecciones, celebradas en 2015, que dejaron a los candidatos en la misma posición el día de las votaciones que en el de la recogida de firmas.

Primero fue Josep Maria Bartomeu (8.554 firmas y 25.823 votos), segundo Joan Laporta (4.272 firmas y 15.615 votos), tercero Agustí Benedito (3.367 firmas y 3.386 votos) y cuarto Toni Freixa (3.068 firmas y 1.750 votos).

A partir de este martes y hasta el jueves se llevará a cabo la validación de firmas y la proclamación de los candidatos antes de que el viernes 15 empiece oficialmente la campaña electoral, que terminará el día 22 para dar paso a un día de reflexión antes de la jornada de votación del domingo 24 de enero.