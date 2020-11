Aduriz elige vivir en Mallorca

Aritz Aduriz ha desvelado que ha tomado la decisión de vivir un tiempo en Mallorca, donde tiene «algún pequeño proyecto», para «desconectar» de lo que era su vida en el Athletic. Algo que considera que «en Bilbao tendría más dificultades» de conseguir.

En ese sentido, se siente «liberado» de la «responsabilidad» que tenía cuando era jugador rojiblanco. «El fútbol en sí, lo que te genera la competición sí que echo de menos, pero ese esfuerzo que tienes que hacer para llegar a ella no me da ahora ninguna envidia. Era un gran esfuerzo», confesó durante una entrevista en euskera que el Athletic ha distribuido a través de sus canales de comunicación.

Aduriz, que recaló durante dos temporadas en el Real Mallorca, siempre se ha declarado un gran enamorado de la Isla, donde tiene residencia. Los números que rubricó durante su etapa en el club bermellón (2008-10) fueron excelentes: 11 goles en su primera temporada y 13 en la segunda.

Aritz Aduriz ha revelado que fue él mismo el que le propuso a un Asier Villalibre al que ve «muy bien» esta temporada que heredase el dorsal '20' en la camiseta que el exariete internacional portó en su carrera en el Athletic Club hasta su retirada hace justo seis meses.

«¡Y qué contento!», dijo estar Aduriz de que Villalibre le hiciese caso. «Yo se lo propuse medio en broma, medio en serio. Bueno, fue en serio en un momento que me mandó de paseo, pero creo que al final le habrá dado una vuelta y a mí que me hace mucha ilusión que lo lleve. A ver si le da la suerte que me ha dado a mí. Le estoy viendo muy bien y seguro que le va a dar buena suerte», le deseó el 'Zorro' Aduriz al 'Búfalo' Villalibre.

En la entrevista el exfutbolista donostiarra, que el 11 de febrero cumplirá 40 años, explicó como le va la vida ya fuera del fútbol, en la que antepone estar con sus «hijas» y su «familia».

Aduriz ha asegurado tiene «bien» la cadera lesionada que le obligó a retirarse y que incluso hace deporte. «La tengo bien, la verdad es que no le hago el suficiente caso y eso no sé si es bueno o malo pero tiene un lado positivo: quiere decir que está bien. La verdad es que estoy muy a gusto. Poco a poco voy haciendo más deporte y me siento bien», se congratuló.

«Ese sentimiento y esa responsabilidad que tienes en Lezama y en el Athletic es muy grande y eso siempre tiene dentro de ti un deber y un papel de mucha responsabilidad. Eso no lo tengo hoy en día, así que estoy liberado y siento el Athletic como un socio. Sufro con el Athletic, tanto los pros como los contras, pero esa responsabilidad interna la tengo quitada y es diferente. Es sufrimiento, pero con poca responsabilidad», reflexionó.

De todos modos, Aduriz sigue la actualidad de su equipo y, aunque «en pretemporada» se ha «perdido algún partido, de los encuentros de liga» que el conjunto vasco lleva disputados los ha «visto todos».

«Querer saber estando fuera todo lo que a mí me gustaría habiendo estado dentro no es fácil, pero con todos los medios que tengo veo todo lo que puedo», apuntó.

Además, el exgoleador rojiblanco no olvida la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad que la temporada pasada se aplazó para que pudiese jugarse con publico en las gradas. «Tengo ganas de ver si esta situación -la que ha generado la pandemia de coronavirus- mejora y sobre todo si en algún momento la situación se acerca a la mayor normalidad posible y todos podemos celebrar un partido o una fiesta así», señaló.

Para Aduriz, «está claro» que esa final entre su equipo y el de su ciudad «puede ser una fiesta del fútbol vasco». «Una fiesta entre el Athletic y la Real que sería muy bonito disfrutarla todos juntos. Y, por supuesto si ganara el Athletic, mucho mejor», quiso dejar claro también.