Messi mantiene el pulso a Bartomeu y cuestiona las formas en la salida de Suárez al Atlético

Si se ha caracterizado por algo el nuevo Barcelona de Ronald Koeman es por el desmantelamiento de la camarilla de Leo Messi, con la salida primero de Arturo Vidal al Inter, y ahora de Luis Suárez al Atlético de Madrid. Como sucedió con el chileno, cuando el astro argentino emitió su particular veredicto en las redes sociales y agradeció a Vidal todo lo vivido desde su llegada a la capital catalana, ahora Messi ha querido despedirse del ariete uruguayo. Lo ha hecho con una misiva llena de halagos a su compañero de fatigas en la delantera azulgrana y de tantos «mates, comidas y cenas», con algunos dardos dedicados al estamento directivo del club catalán.

El llamativo episodio del burofax, con el que Messi comunicó hace unas semanas su decisión de no continuar en el FC Barcelona, una salida finalmente truncada por la amenaza judicial, evidenció que la relación con el presidente Josep Maria Bartomeu está rota. Muerta y enterrada. En este sentido, Messi sigue haciendo oposición interna y ahora ha aprovechado para poner los puntos sobre las íes, en el caso de la salida de Suárez, a quien considera que no se le ha dado la despedida que merecía. Sin embargo «ya no me sorprende nada», asegura Messi como muestra de su hartazgo con respecto al mando de Bartomeu.

Esta es la elocuente publicación sobre la salida de Luis Suárez del FC Barcelona que el capitán del equipo, Leo Messi, ha lanzado en Instagram: