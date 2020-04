El sistema de ascensos de la RFEF divide al fútbol balear

La Real Federación Española de Fútbol ha puesto sobre la mesa su propuesta para cerrar el ejercicio 2019-20 y la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha lanzado una consulta entre los clubes que compiten en categorías nacionales para definir su postura ante un posible cierre precipitado por la pandemia del coronavirus. La semana que viene el organismo que rige el fútbol español ha convocado a las territoriales para moldear un modelo definitivo, aunque el formato que se plantea ya ha generado división entre el grueso de los conjuntos implicados.

Mientras en Segunda B el Atlético Baleares ve justo el planteamiento que se ha formulado y los clubes ibicencos, la UD Ibiza y la Peña Deportiva, apuestan por terminar la liga, otro de los puntos de conflicto se encuentra en Tercera. El sistema que se propone pasa por unas semifinales y una final entre los cuatro primeros clasificados para proclamar un campeón que ascienda a Segunda B. Al mismo tiempo se promueve que no haya descensos y que se regularice la cuota de participantes en el futuro de forma progresiva.

Antes del encuentro telemático con la Federación Española, la FFIB ha lanzado cuatro preguntas para responder con un sí o un no a los equipos implicados para conocer el sentir mayoritario ante las medidas a tomar por la crisis de la COVID-19. La territorial cuestiona a los equipos si aprueban que la liga regular no se dispute para salvaguardar la salud; si están de acuerdo con la propuesta de la RFEF de que no haya descensos; si ven conveniente resolver los ascensos en un playoff exprés en una sede y a partido único con la máxima seguridad sanitaria y si apostarían por reestablecer el número habitual de equipos o apostarían por crear nuevas categorías al no haber descensos y sólo ascensos.

POBLENSE

Óscar Troya

El líder del grupo balear de Tercera siente que su temporada, con ocho puntos sobre el segundo y un partido menos, no resulta ninguna ventaja en el formato que se plantea. «El que mejor lo ha hecho es el que menos beneficio tiene», resume su técnico, Óscar Troya, que considera que el final de curso debería ser «de cualquier forma que no nos quite ningún derecho deportivo al primer clasificado». «Se plantea en el ascenso a Segunda que los equipos se concentren en una sede y en Primera se tiene que viajar si se reanuda, así que mi propuesta sería un sistema de playoff exprés, pero como antes, con un sorteo global entre todos los equipos y con los primeros jugando a un partido y en casa de derrota seguir con los que han pasado la primera ronda», argumenta. «Con la medida que se plantea el segundo, el tercero y el cuarto salen beneficiados porque pueden ascender en dos partidos en lugar de tres eliminatorias y los de abajo se salvan del descenso, así que el unico que no se ve beneficiado es el primero. No me parece lógico y lo que más dudas me genera es que alguien lo haya planteado y que se debata», concluye.

PLATGES DE CALVIÀ

Carlos Martínez

El entrenador del conjunto calvianer, Carlos Martínez, aboga por «terminar la competición cuándo y cómo se pueda». «No tiene sentido dejarla a medias por todo lo que supone para todos los implicados», observa. Desde su punto de vista «se salvarían los de abajo pero en el futuro habría más descensos y se perjudicaría a otros, mientras que para el ascenso se le resta una oportunidad al Poblense». El Platges de Calvià ocupa la quinta plaza con los mismos puntos que el Felanitx, que tiene a su favor el gol average general. En cambio, el particular, que realiza los desempates a final de liga, no está decidido y el Platges se llevó el primer asalto 2-0. «Creo que perderíamos esta ventaja del particular y sucede algo muy similar con el Getafe y la Real -los madrileños reclaman un partido de desempate después de ganar el choque de la primera vuelta y que la RFEF le dé la quinta posición a los vascos por el gol average general-», comenta. «No hay precedentes y no es fácil dar una solución, pero nosotros defendemos nuestro derecho en base a un duelo que tenemos ganado», analiza.

COLLERENSE

Miguel Ángel Espadas

El preparador del Collerense ve «muy difícil encontrar una solución porque no hay precedentes de una situación así y es muy complicado que llueva a gusto de todos». «Nuestra idea era intentar jugar, terminar la liga si hay seguridad y lograr la salvación en el campo, porque creo que esto también conllevaría que la situación va recuperando la normalidad», apunta. Sin embargo, entiende que la progresión de la pandemia «es cada vez peor» y aventura que será «difícil terminar la liga completa viendo las cosas que están sucediendo». Miguel Ángel Espadas cree que hay que «diferenciar entre ascensos y descensos». «Bajar es lo más ingrato y más si no puedes defenderte en el campo», remarca al mismo tiempo en el que refleja que «todos los de abajos estábamos muy igualados -los cuatro últimos están en tres puntos y con opciones de salvarnos, así que si no se puede jugar la medida que creemos más oportuna es que no haya descensos». «Queremos jugar si se puede y si no se puede, nosotros salimos beneficiados pero me parece de lo más justo posible porque en el futuro se puede ir regulando la liga con algún descenso más».

CONSTÀNCIA

Guillem Llaneras

«Teniendo en cuenta las circunstancias que se dan no se puede terminar la temporada regular y a partir de aquí cualquier propuesta será injusta para cualquier equipo», comenta el entrenador del Constància, que se encuentra en la zona media alta de la tabla al ser octavo a once puntos del playoff. Guillem Llaneras apunta que su decisión para resolver la temporada sería «dar por concluida la temproada 2019-20 porque creo que no se puede garantizar la saluda de los participantes». «El Poblense, que ocupa el primer puesto, sería el campeón y ascendería a Segunda B porque a día de hoy es el que más méritos ha hecho y no habría descensos», plantea.