Marco Asensio muestra su recuperación

Marco Asensio, futbolista del Real Madrid, ha mostrado este martes a través de las redes sociales cómo avanza la recuperación de su rodilla justo dos semanas después de pasar por el quirófano. El mallorquín aparece en un video caminando a pequeños pasos con la ayuda de unas muletas.

Asensio ha sido uno de los protagonistas del verano en clave madridista después de caer lesionado durante la gira americana de la pretemporada del conjunto blanco. El futbolista de Calviá caía lastimado de manera grave durante un amistoso ante el Arsenal y se le diagnosticó una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda que le obligó a ser intervenido quirúrgicamente el pasado 7 de agosto por el doctor Manuel Leyes en las instalaciones de la clínica Cemtro.

Dos semanas desde la operación. Paso a paso sigo avanzando en la recuperación. Gracias por el apoyo. ¡Seguimos! 💪🏽 / Two weeks since the operation. Step by step I advance in my healing. Thanks for the support. We keep on! 💪🏽 pic.twitter.com/2ZSVcJu9pP