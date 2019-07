El Barcelona vuelve a pescar en la cantera del Real Mallorca

El Barcelona ha vuelto a pescar en la cantera del Real Mallorca. En esta ocasión el club azulgrana ha incorporado a sus categoría inferiores a Chadi Riad, que se incorporará a la disciplina del juvenil B.

???? El defensa Chadi Riad, de 16 anys i procedent del Mallorca, s’incorpora al Juvenil B de Franc Artiga



???? Benvingut Chadi i moltes gràcies a la família Riad per confiar en la Masia per a la formació del vostre fill com a jugador i persona#FCBMasia pic.twitter.com/NBif7A21iY