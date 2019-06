Josep Cerdà, del Constància al Barcelona

Otra de las joyas del fútbol mallorquín inicia una nueva aventura en el Fútbol Club Barcelona. Josep Cerdà formará parte del juvenil B azulgrana tras haber destacado esta temporada en el cadete A del Constància, donde ha acreditado su nivel y proyección despertando el interés de algunos de los grandes clubes del viejo continente.

???? Josep Cerdà, de 16 anys i procedent del CE Constància, s’incorporarà al Juvenil B a partir de l’1 de juliol



???? Benvingut Josep i moltes gràcies a la família Cerdà per confiar en la Masia per a la formació del vostre fill com a jugador i persona#FCBMasia pic.twitter.com/uGJtCrbRmn