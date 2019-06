El presidente de Osasuna confirma el fichaje de Estupiñán

Pervis Estupiñán jugará la próxima temporada en el Club Atlético Osasuna. El lateral ecuatoriano, que ha militado en el Real Mallorca en el presente curso cedido por el Wattford, defenderá la camiseta del conjunto navarro, según ha confesado el presidente de Osasuna, Luis Sabalza en el programa Si nos confiamos, de Radio Euskadi.

Luis Sabalza admitió que «con Marc Cardona hemos llegado a un acuerdo con el Barcelona para un traspaso. Marc Cardona quería venir y si ya en enero, que estábamos en esta línea de ir a por el ascenso, nos interesaba, ahora evidentemente también. Y Estupiñán ya lo teníamos hablado, independientemente de si el Mallorca ascendía o no, por lo que me parece un buen fichaje para cubrir la baja de Carlos Clerc, mientras que el Chimy Ávila es un delantero que nos puede interesar, pero no sé si se podrá hacer porque, como dice Braulio, hay muchos equipos que lo quieren, por lo que no tenemos potencial económico».