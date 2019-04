Las fiestas del deporte rey

Mallorca ha sido el escenario de múltiples torneos de fútbol durante la Semana Santa con miles de chicos y chicas demostrando su potencial, disfrutando de la convivencia y viviendo encuentros especiales ante canteras de nivel internacional y ante mucho público.

La East Mallorca Cup, que vivía su primera edición, ha sido la más numerosa, ya que se han disputado más de 250 partidos entre las categorías sub 11, sub 13 y sub 15 con 89 clubes participantes entre las localidades de Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Capdepera y Artà. Las finales en Cala Millor coronaron a los campeones con un gran ambiente en las gradas. El Espanyol se impuso 4-0 al Mallorca entre los más pequeños y el Inter de Milán superó 2-1 en la categoría intermedia al Espanyol, mientras que el Mallorca se impuso 3-1 al Manchester City entre los ‘mayores’.

Repercusión

Más allá de la parcela deportiva y de promoción de valores deportivos, otros de los aspectos más destacados de estos eventos han sido la promoción turística y la repercusión económica en los diferentes enclaves. La East Mallorca Cup, por ejemplo, ha contado con la presencia de cerca de 4.000 personas entre participantes y acompañantes con presencia de equipos procedentes de varios países europeos, Brasil, Japón o Australia.

Alcúdia, Can Picafort, Muro, Pollença, Inca, Maria de la Salut, Santa Margalida, Búger y sa Pobla han dado forma al mapa de la Copa Mallorca con más de 130 equipos y presencia internacional con escuadras procedentes de Alemania, Austria, Polonia, Dinamarca, Inglaterra, Italia e Irlanda, entre otros. El evento, que lleva disputándose desde 2008, moldeó su palmarés con el Inter de Milán, Poblense, Xilvar, Alcúdia, Patronato, Sevilla o el Real Mallorca, que se alzó con el título en categoría sub 19.

Santa Ponça

Otro de los grandes eventos de estos días ha sido la Santa Ponça Cup con 40 equipos, entre ellos, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal, Sevilla, Mallorca, Valencia, el Manchester City, Atlètic Baleares, La Salle, Manacor o Penya Ciutadella. El triunfo en la categoría sub 12 fue para el Villarreal, que doblegó en el encuentro decisivo al Manchester City por 3-1. La final fue dirigida por el que fuera árbitro asistente de Primera División, Rafa Guerrero. Entre los más pequeños, los sub 10, el campeón fue el Barcelona, que venció en la final al Real Mallorca por 2-1. En esta última categoría se dio un emocionante duelo entre los bermellones y el Atlètic Baleares que se resolvió en la tanda de penaltis.

El fútbol base también fue protagonista en Inca, donde el Constància volvió a mostrar su compromiso con las edades de formación con un torneo que dio cita a 32 equipos con casi 400 jugadores y jugadoras. El deporte rey en estado puro y variados alicientes para amenizar unos días en los que no todo iba a ser ganar, empatar o perder, porque música, sorteos y compañerismo aderezaron el torneo.

El torneo de la capital de es Raiguer se disputó entre el viernes y el sábado con los encuentros en sesión matinal para que los participantes pudieran compartir las tradicionales comidas familiares habituales en unas fiestas en las que los más jóvenes han vuelto a disfrutar del fútbol en estado puro.