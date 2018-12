Asensio se perderá la final por su problema muscular

Marco Asensio se perderá la final del Mundial de Clubes con el Real Madrid, tras recaer en semifinales de sus problemas musculares en el muslo derecho, y su técnico, Santiago Solari, deseó que «no sea nada grave».

«No me arrepiento de haberle sacado, son cosas que suceden en el fútbol», manifestó el técnico madridista en rueda de prensa que defendió que su jugador no sufría ninguna molestia y que podía jugar pese a haber acabado tocado el pasado sábado ante el Rayo.

«No tenía nada, estaba limpio. Entró porque estaba bien, hasta que no pudo más. Hay que hacer un estudio y esperamos que no sea nada grave porque es un jugador muy importante», añadió.

Asensio saltó a la semifinal del Mundial ante el Kashima Antlers japonés a los 60 minutos, para dar descanso al goleador Gareth Bale y tan solo aguantó 14 sobre el césped. En una carrera notó molestias y tuvo que ser sustituido por el brasileño Casemiro.