La rocosa Suecia y una Rumanía en horas bajas, principales rivales

Una Rumanía en horas bajas y la rocosa Suecia se perfilan como los principales rivales de la selección española en el camino a la Eurocopa 2020, en una fase de clasificación en la que los de Luis Enrique evitaron a potencias como Alemania. Así, la suerte sonrío a La Roja en el sorteo celebrado hoy en el Convention Centre de Dublín (Irlanda), que le emparejó en el Grupo F con Noruega, de un nivel similar al de suecos y rumanos, y con las débiles Malta e Islas Feroe.

El equipo español no debería tener demasiados problemas para lograr una de las dos plazas que dan acceso directo a la fase final, que se disputará en doce ciudades europeas entre el 12 de junio al 12 de julio de 2020, entre ellas Bilbao (noroeste español). Con este formato inédito, la UEFA quiere celebrar el 60 cumpleaños de la máxima competición continental de selecciones nacionales, al hilo de las novedades introducidas esta temporada con el arranque de la atractiva Liga de las Naciones. Su sistema de ascensos y descensos «envenenó» el sorteo de la capital irlandesa, pues Alemania, degradada a la Liga B, se cayó de la lista de cabezas de serie y deberá medirse a Holanda en el Grupo C, su verdugo en la primera edición de dicho torneo.

Será una oportunidad de revancha para la «Mannschaft» de Joachim Low, mientras que la «orange» del exbarcelonista Ronald Koeman aspira a confirmar la valía de una nueva hornada de jugadores salida de su inagotable cantera.

Otra selección en auge es Inglaterra que, bajo la dirección de Gareth Southgate, se ha renovado y aspira a llegar a la Euro de 2020 como la primera campeona de la Liga de las Naciones, con permiso de Holanda, Portugal y Suiza en la final a cuatro del próximo año.

Las manos inocentes de los exjugadores irlandeses Ronnie Whelan y Robbie Keane, viejos conocidos de la liga inglesa tras su paso por el Liverpool y Tottenham, respectivamente, emparejaron a los «Pross» con la República Checa, Bulgaria, Montenegro y Kosovo.

El combinado inglés, verdugo de España y Croacia en la Liga de las Naciones, sueña con clasificarse primero para la Euro y llegar después a su final, que se disputará en el londinense estadio de Wembley el 12 de julio, destacó hoy Woodgate.

Un mes antes, otras 23 selecciones nacionales habrán compartido esa misma meta, tras el partido inaugural que tendrá lugar en estadio olímpico de Roma (Italia).

Los «azzurri», siempre favoritos para cualquier competición, tampoco deberían tener demasiados problemas para imponerse en el Grupo J a Bosnia y Herzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia y Liechtenstein, aunque están en proceso de reconstrucción después no clasificarse para el pasado Mundial de Rusia.

Entre Roma y Londres, otras diez ciudades acogerá durante un mes la gran fiesta del fútbol continental, que hará rodar el balón en todos sus puntos cardinales.

Desde Dublín y Glasgow (Escocia), pasando por Amsterdam (Holanda), Múnich (Alemania), Copenhague (Dinamarca) y Budapest (Hungría), y hasta Bucarest (Rumanía), San Petersburgo (Rusia) y Baku (Azerbaiyán).