La lluvia devuelve algo de protagonismo a Ferrari en Hungaroring y Sainz brilla con agua

La primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, no dejó demasiadas pistas sobre lo que puede suceder en el fin de semana, aunque la lluvia que se espera tanto el sábado como el domingo hizo acto de aparición en la segunda tanda en la que más brilló el español Carlos Sainz (McLaren).

La primera toma de contacto sobre el trazado de Hungaroring no sirvió para sacar demasiadas conclusiones, ya que en la primera tanda, sobre seco, el dominio de los Mercedes fue apabullante, mientras que en la segunda, bajo el agua, permitió emerger a Ferrari, aunque bien es cierto que el inglés Lewis Hamilton se permitió el 'lujo' de no salir a rodar.

Las previsiones para el sábado y el domingo son de posible aparición de la lluvia, mucho más en el caso de la carrera que en el de la calificación, y en ambas situaciones parece que las 'flechas plateadas' se perfilan superiores.

Los Mercedes decidieron intimidar desde el inicio y lanzaron un serio aviso a todos sus rivales en condiciones de seco, pese a que las condiciones 'lentas' del trazado húngaro parece que no les favorezcan. Pero Hamilton y su compañero, el finlandés Valteri Bottas, coparon las dos primeras posiciones en la tabla de tiempos con absoluta superioridad.

Ambos estuvieron cerca de bajar del 1:16, y el campeón del mundo, que busca su octavo triunfo en Hungaroring, fue más rápido con un crono de 1:16.003, 86 milésimas mejor que Bottas y ya mejor que cualquier crono en los libres del año pasado. Además, el de Stevenage logró su registro con duros y el escandinavo con medios, lo que aumenta más su sensación de poderío sobre el resto que usó los blandos.

Por detrás de los dos Mercedes se situaron los dos Racing Point, que vienen de demostrar su potencial en Austria, aunque Renault ha presentado una reclamación contra ellos. De momento, el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll fueron, con blandos, tercero y cuarto y los otros dos en bajar de la barrera del 1:17, aunque lejos de Hamilton y Bottas (1:16.530 y 1:16.967).

El panorama varió algo en la segunda sesión, donde la lluvia que había empezado a caer durante el tramo final de la primera, hizo acto de aparición con fuerza. Los Mercedes se lo tomaron con calma y sólo salieron en la última media hora, aunque el único que marcó tiempo fue Bottas, que terminó segundo con 1:40.736.

El finlandés sólo fue superado por el Ferrari de Sebastian Vettel. El alemán demostró buena pericia en estas condiciones y colocó al 'Cavallino Rampante' en la parte más alta de la tabla después de una primera sesión donde se habían quedado a más de un segundo de las 'flechas plateadas'.

El de Heppenheim marcó un mejor giro de 1:40.464, pero su buen hacer no estuvo acompañado por el de Charles Leclerc, que se quedó décimo a tres segundos de su compañero. El tetracampeón del mundo aventajó en tres décimas a Bottas y a un Carlos Sainz que volvió a demostrar que con lluvia se siente a gusto.

El madrileño no había tenido un inicio excesivamente positivo al finalizar con el undécimo mejor tiempo y superado por su compañero Lando Norris, pero volteó la situación con agua, donde ya firmó su mejor calificación (tercero) en la F-1 en el Gran Premio de Estiria de la pasada semana.

El 'top 5' de la segunda sesión lo completaron de nuevo los dos Racing Point, aunque ahora con Lance Stroll por delante de Sergio Pérez. Tras ellos, los Red Bulls de Pierre Gasly, que no rodó en la primera tanda por un problema en su unidad de potencia, y Max Verstappen que no tuvieron su mejor día y no fueron la amenaza a Mercedes que se esperaba.