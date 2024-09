Jorge Martínez, Owen Long y Patrick Spencer, presentados como jugadores del Fibwi Palma

El Fibwi Palma encara la recta final de la pretemporada. Lo hace combinando partidos con actos especiales como el de hoy. Elste martes, en Puertas Domenech, uno de los patrocinadores destacados del club, han sido presentados oficialmente tres jugadores con los que se ha cerrado la terna de presentaciones oficiales de la plantilla esta temporada. Se trata de Jorge Martínez, Owen Long y Patrick Spencer. Acompañados por Martí Vives, director deportivo del club palmesano, las tres incorporaciones del club palmesano se han mostrado agradecidas al Fibwi Palma y han destilado ganas de trabajar y crecer durante la temporada poniendo al servicio del equipo su talento.

«Estoy muy contento con el mes que llevo aquí. Creo que nadie esperaba que el equipo respondiese tan bien con los partidos tan complicado que teníamos», ha señalado Jorge Martínez que ha subrayado la importancia de haber creado un vínculo fuerte en el equipo desde el primer día en el que todos los jugadores llegaron a la isla. «Desde el primer día Pablo, el staff y la directiva nos dijeron que teníamos que ser una piña y la verdad es que hemos congeniado muy bien. Creo que eso es importante porque si disfrutas y te lo trabajas, los resultados llegan», ha asegurado el base del Fibwi Palma que ha apuntado: «Tenemos que seguir con la motivación que tenemos. Ahora todos estamos muy motivados pero esto es muy largo».

En cuanto al rendimiento del equipo, Martínez ha asegurado: «Todavía estamos verdes en muchas cosas. Esas cosas en las que todavía estamos verdes aún las suplimos hablando entre nosotros y trabajando. Tácticamente tenemos todavía mucho recorrido para mejorar y para hacer mejor las cosas tanto en defensa como en ataque. Apenas hemos podido entrenar porque al jugar dos partidos por semana estás muy condicionado pero lo poco que hemos entrenado lo tenemos muy interiorizado desde el primer momento». En cuanto a los motivos que le han llevado a fichar por el Fibwi Palma, Jorge Martínez ha indicado: «Hablé con Pablo y me convenció bastante el proyecto. Me atrajo mucho también lo profesional que era el club. Sabía que venía Guille Mulero, que al final se lesionó y nos apetecía jugar juntos. Al final fue un cúmulo de cosas».

Por su parte, Owen Long ha querido agradecer la oportunidad brindada por parte del Fibwi Palma. «Aprecio que Palma me diera la oportunidad de venir aquí. El primer mes ha sido para acoplarme pero estoy contento por como el equipo se está acoplando y congeniando tanto dentro como fuera de la pista», ha explicado el norteamericano que ha añadido: «Hemos vivido una pretemporada muy exigente pero creo que estamos en la dirección correcta. Todavía estoy acoplándome y buscando la forma de mejorar en mi carrera». Acerca de lo que puede aportar al equipo ha explicado que «lo que puedo aportar es mi habilidad para anotar. También tengo capacidad de poder ayudar a los compañeros haciendo pases y también puedo ayudar en defensa y en eso estoy trabajando. Quiero aportar también ese juego eléctrico que tengo al equipo». Sobre la decisión de firmar por el Fibwi Palma ha comentado que «durante el proceso para fichar vi que habían visto vídeos míos y que me querían por lo que podía aportar al juego y le di mucho valor a eso. Cuando decidí aceptar venir a Palma vi que contaba con todo su apoyo y que creían en lo que puedo hacer en la pista».

Finalmente, Patrick Spencer, que en su primera respuesta ha bromeado asegurando ser «el primer fichaje del equipo y el último en llegar», también se ha mostrado agradecido al Fibwi Palma por la oportunidad de jugar en una categoría superior a la que había jugado el año pasado. « Aún no he cumplido dos semanas aquí pero me está encantando lo que veo. Es la primera vez que estoy en un club tan profesional. Para mi es una experiencia muy grande. Lo que tengo que aportar al equipo es mucha intensidad. Jugamos con mucha intensidad pero yo quiero aporta rmás con rebotes en defensa y demás», ha indicado Spencer que sobre sus primeros partidos con el equipo ha explicado: «Llevo casi dos semanas de entrenamiento. El partido ante el Castellón fue muy especial porque era la primera vez que me enfrentaba a un equipo de Primera FEB y creo que jugué bien. Luego en Ibiza y en casa jugamos bien. Me encantó jugar mi primer partido en casa y ver como los aficionados bajaban luego a la cancha a felicitarnos».