La selección femenina de baloncesto ya mira a París

Las diecisiete jugadoras de la selección femenina española de baloncesto que iniciarán la preparación de los Juegos Olímpicos de París 2024, entre las que se encuentran la mallorquina Alba Torrens y las invitadas Awa Fam e Iyana Martín, fueron presentadas en Madrid en un acto que contó con José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE).

«El baloncesto femenino español está resurgiendo y levantando el vuelo. Estoy seguro de que en los próximos años, y espero que en las próximas semanas, nos daréis grandes alegrías. Es una nueva generación que bebe de aquella memoria de lo que es ya una escuela arraigada y poderosa. Ojalá lleguéis muy lejos en París», señaló Rodríguez Uribes, quien destacó la «pasión por el baloncesto» del grupo.

Además, defendió la importancia del legado: «Esta primavera está teniendo un enorme valor simbólico para el baloncesto español. Hace unos días entregamos la Gran Cruz del Real Orden del Mérito Deportivo en el Palacio de la Moncloa a Laia Palau y rendimos homenaje a la selección española subcampeona olímpica de Los Ángeles cuando se han cumplido cuarenta años de aquella gesta. Ahí empezó la familia, su espíritu de lucha y su mentalidad ganadora se nos fueron contagiando a todos como un valioso legado y una seña de identidad».

Blanco indicó: «Estamos a las vísperas de unos Juegos y pienso que podemos superar Barcelona, el gran reto del deporte español. Representáis el espíritu de equipo que defiende y define a nuestro país a lo largo de la historia. Estamos ante un gran reto, vuestro reto. No sé cuál va a ser el resultado final, pero sé que este equipo va a defender a España y va a luchar por España por lo máximo».

«Tenemos todo para llegar a París y que una vez más el baloncesto femenino sea la admiración de todo el mundo, el gran orgullo de todos los españoles que sentimos el deporte y a través de él queremos defender a este gran país que es España», manifestó en el evento, celebrado en el centro 'all in one' de Caixabank.

Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), apuntó: «Vestirán la camiseta de España en distintos torneos, pero lo más importante es cuando ese balón esté en el aire en Lille porque eso significará que la llama olímpica ya estará activa. Este equipo tendrá la posibilidad de representar al baloncesto español y demostrar al mundo por qué estamos en las mejores plazas de la clasificación como llevamos muchos años».

«Estaréis en París por la clasificación en el Preolímpico y continuarán los éxitos tras la medalla de plata en el Eurobasket del año pasado. Ese resurgimiento es la mejor demostración del orgullo y del coraje de las jugadoras para llevar la contraria a aquellos que no creían en nuestras posibilidades», añadió.

Previamente habían tomado la palabra algunas jugadoras y el seleccionador. Silvia Domínguez expresó: «Venimos del subcampeonato de Europa con la ilusión de estar en unos Juegos. Se trata de hacer un plan estratégico, de construir y de ir todas a por los objetivos que nos planteamos. Empezamos hoy un largo camino, hay tiempo de preparar. Con mucha ilusión, con el sacrificio de siempre y tratando de transmitir los valores que nos acompañan».

Alba Torrens declaró: «Siento agradecimiento de haber podido formar parte y seguir formando parte de este equipo. Estar en la selección siempre es especial y me alegra seguir sintiendo la ilusión. La ilusión es el motor que nos mueve y después de tantos años seguir sintiendo los nervios y la ilusión por esta preparación para un reto como los Juegos es lo mejor que podía sentir ahora mismo».

«Si hablo desde lo que he vivido estos años me quedaría con claves como el compromiso con el equipo, como la responsabilidad de estar aquí, como el talento con trabajo y dedicación. Y lo bien que lo pasamos haciendo esto, hay que disfrutarlo y hacerlo juntas. Creer y seguir soñando a por otro verano», agregó.

Además, Laura Gil afirmó que es «un privilegio» poder estar en unos Juegos y que la selección «siempre cree y siempre está luchando por lo más alto»; Queralt Casas que «estar en la selección siempre es ilusionante, pero los Juegos son el sueño de cualquier deportista»; y María Conde que «Juegos Olímpicos es una palabra muy grande» y que lo importante es el camino que les llevará hasta ellos. Las dos últimas lamentaron también la baja por lesión de Raquel Carrera al ser preguntadas por ella.

El entrenador, Miguel Méndez, dijo: «Nos queda a todos un trabajo importante de crear un grupo que nos lleve a competir. Decidimos quién sí y quién no y es la parte más dura de nuestro trabajo. Nos pagan para tomar decisiones y las tomaremos».

«No hacemos muchas cuentas. Primero preparar un equipo que pueda competir en cualquier circunstancia contra tres rivales con estilos muy diferentes, y tratar en ese grupo que tengo en la cabeza de que haya jugadoras de todos los perfiles. El primer objetivo es clasificarnos en Lille para poder competir en París», añadió.