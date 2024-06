El jugador del Real Madrid Rudy Fernández recibió un gran homenaje este lunes en la victoria de su equipo ante el UCAM Murcia en el segundo encuentro de la final de la Liga Endesa, que puede ser el último vestido de blanco en el WiZink Center. El mallorquín dijo que espera que la de este lunes haya sido su despedida definitiva porque espera «no tener que volver para el quinto partido».

«Esto no ha acabado aquí; queda un partido más. Éste puede ser el último, pero sabemos que (el UCAM) Murcia es un grandísimo equipo. Con todos los respetos a Murcia, espero no volver, está claro», dijo Rudy a Movistar+.

El madridista añadió que «hay muchísimas emociones puestas en el día de hoy porque es posible que éste» sea su «último partido aquí». «Pero me voy con el sabor de que he hecho un buen trabajo y de que lo he dado todo por este club. El reconocimiento de hoy ha sido algo increíble y me lo llevo a mi vida en general. Estoy agradecido a la gente que me ha ayudado en este camino», señaló.

Sobre el apoyo recibido desde las gradas del WiZink Center, Rudy dijo: «Son muchos años, muchas batallas juntos, muchos títulos y también derrotas. Creo que tomé la mejor decisión al venir aquí y se lo agradezco a la gente que lo hizo posible, en primer lugar al presidente». «Espero que la de hoy haya sido una despedida porque espero no tener que volver para el quinto partido. Me llevo esto para toda la vida. Y encima vivirlo con mi familia ha sido algo increíble», afirmó.