Scariolo: "Ojalá Rudy pueda disputar sus sextos juegos olímpicos"

El seleccionador de baloncesto de España, Sergio Scariolo, ha estado este miércoles en Palma invitado por el Social Club AM. En el Castillo Hotel Son Vida Scariolo ha hablado de su experiencia en la elite y la importancia de la gestión de equipos al más alto nivel. Antes de la conferencia, el entrenador más laureado del baloncesto español con cuatro Eurobasket, un Mundial y dos medallas olímpicas,ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha referido a diferentes asuntos. «En mi intervención hablaré de mi experiencia a la hora vivir y trabajar en el desarrollo de grupos que se han convertido en equipos de gran éxito y que se han tenido que formar progresivamente. Mi campo es el baloncesto, pero se pueden aplicar a otros ámbitos de la vida, desde el familiar a cualquier trabajo que tenga lugar en equipo», ha explicado. El seleccionador ha definido lo que es ser un gran jugador de baloncesto.

«Es alguien que juega para el equipo y hace mejor a sus compañeros. Si no, es otra cosa. Será un malabarista, un gran tirador...pero no un gran jugador. Eso sí, ese tipo de jugador sí que tiene cabida en la NBA, pero no en el baloncesto europeo». Esta intervención de Sergio Scariolo forma parte de la iniciativa que se puso en marcha el año 2022, con el baloncesto como nexo de unión entre sus impulsores; Palmer Basket Mallorca Palma y Azul Marino Mallorca. Sobre el proyecto de ambos equipos, Scariolo apuntó que «lo que se necesita son proyectos a medio y largo plazo donde no se dependa la victoria y que haya más margen de trabajo y consolidación».

Hace pocas fechas Rudy Fernández dio a conocer que ésta será su última temporada en activo y Scariolo se ha explayado acerca de su figura. «Ha sido una decisión individual acertada a la hora de elegir el momento. Ojalá pueda llegar a disputar esos sextos juegos olímpicos y convertirse en el primer jugador de baloncesto que lo consiga». Scariolo ha diseccionado la evolución del jugador del Real Madrid. «Al principio destacaba por su capacidad atlética y con el tiempo ha ido desarrollando otras cualidades a través de la experiencia. Es un jugador muy aprovechable en determinados momentos, que aporta su liderazgo al juego, su experiencia entre los más jóvenes y su espíritu crítico, primero con él mismo». El seleccionador ha querido incidir en una de las principales cualidades del escolta palmesano. «Desde siempre ha tenido una capacidad increíble de dónde va a ir el balón en cualquiera de las dos zonas. Muchas veces me he llevado las manos a la cabeza cuando he visto que abandonaba su marca, pero raras veces fue una decisión equivocada, sino que era porque intuía hacia dónde iba a ir el balón». Scariolo también ha alabado el talento balear «tanto en chicos como en chicas y destacó que Sergi Llull y Álex Abrines «siguen siendo dos jugadores fundamentales para la selección».

En cuanto al preolímpico que España disputará entre el 2 y el 7 de julio en Valencia ante Líbano, Angola, Finlandia, Polonia y Bahamas, y que el combinado nacional debe ganar para estar en París, Scariolo negó que sea un trámite fácil. «Bahamas puede lucir un ‘cinco’ NBA de grandes jugadores, en Finlandia está Makkanen, Polonia también tiene a jugadores en la NBA...Hay que conocer un poco el baloncesto actual para poder valorar este grupo». Hace unos meses Elisa Aguilar sustituyó a Jorge Garbajosa al frente de la Federación española. «Hemos iniciado las conversaciones para renovar otro ciclo olímpico, pero aún es pronto aunque las primeras conversaciones han sido positivas».