Tras enlazar cuatro derrotas consecutivas e instalarse en posiciones de descenso, el Fibwi Palma busca este domingo (18:00) un paso al frente en su nivel de juego y en la clasificación ante un aspirante al ascenso como el Maderas Sorlí Benicarló. Los de Ricardo Uriz quieren dar la sorpresa ante el tercer clasificado en un encuentro en el quiere materializar su leve mejoría para intentar aliviar su delicada situación.

Sin los lesionados Naoll Balfourier y Marc García, el Fibwi Palma requiere de un partido a la altura para dar el golpe ante un rival que cuenta con jugadores de gran nivel como Volodymyr Orlov y Anthony Libroia y que cuenta en sus filas con viejos conocidos de la afición mallorquina como Alejandro Rivas, Fausto Ruesga o el recién incorporado Víctor Moreno.

Pese a saber que la empresa es harto complicada, Ricardo Uriz tienen muy claro que el partido en Benicarló debe servirle al equipo para dar un paso al frente y confirmar que la sensible mejora, pese a que los resultados no han llegado, mostrada en los partidos de estas últimas jornadas no ha sido un espejismo. «Tenemos que ser consistentes durante los 40 minutos», explicaba el pasado jueves en la previa del partido el técnico que subrayaba también que «el equipo está mostrando cosas en fases de minutaje cortas y lo que tenemos que lograr es que ese minutaje se extienda. Si seguimos en esa línea durante más tiempo tendremos más opciones de ganar».