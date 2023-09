Una de las jugadoras más brillantes de la historia del baloncesto balear sopesa colgar las botas y poner fin a una trayectoria ejemplar. Con apenas 27 años, Nogaye Lo Sylla (Palma, 1996) ha visto cómo las lesiones se han convertido en un mal compañero de viaje. El pasado curso, tras regresar a las filas del Lointek Gernika, tuvo que ser de nuevo intervenida para solventar sus problemas en la rodilla derecha. Un lastre que ha condicionado el devenir de la pívot (1'91) formada en Sant Josep Obrer y el Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (CTEIB).

Nogaye Lo no ha hecho pública su decisión final, pero parece ya tomada. De hecho, está sin equipo para la temporada que este fin de semana arranca en la Liga Endesa Femenina. Internacional absoluta desde 2015, con 16 participaciones a sus espaldas, entre ellas la presencia en la gira que el equipo realizó en 2018 con escala en Son Moix, previa al Mundial de Tenerife, a la interior le ha faltado la presencia en una gran competición, aunque puede presumir de haber sido campeona de Europa Sub 16 (2012), Sub 18 (2013) y Sub 20 (2015-16), además de subcampeona mundial Sub 17 en 2012 y plata en 3x3 en los Juegos Mediterráneos de Tarragona.

En su haber, también figura un título de la Liga Endesa Femenina, con el Perfumerías Avenida (2021/22) y un tercer puesto en la Euroliga, habiendo militado dentro de la máxima categoría en varios equipos, como Stadium Casablanca, Cadí, Zamarat, Gernika y Perfumerías Avenida, además de en el Andratx y el Celta en la Liga Femenina 2.

Compañera de vestuario de algunas de las mejores jugadoras españolas de la historia, y tanto en la Liga Femenina como en la selección formando tándem con paisanas como Gaby Ocete o Alba Torrens, la pívot de origen senegalés parece haber tomado ya una determinación por la que Nogaye Lo cerraría una etapa extensa y cargada de éxitos. Pero también de lesiones y problemas físicos que han condicionado el rendimiento de una interior diferencial en el baloncesto español.