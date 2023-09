El partido de baloncesto entre el Class Bàsquet Sant Antoni y el Fibwi Palma que estaba previsto para las 10.45 horas de este domingo no se jugará. El conjunto mallorquín se niega a disputar el tercer y cuarto puesto del Trofeu AON Illes Balears alegando riesgo de lesión por las pocas horas de descanso entre la semifinal de ayer y el partido de hoy.



El Fibwi Palma ha emitido el siguiente comunicado: «El Fibwi Palma acaba de comunicar al presidente de la Federación Balear de Baloncesto su decisión de no jugar el partido del tercer y cuarto puesto del Trofeo AON Illes Balears a las 10.45 horas del día de hoy. Tras una reunión mantenida por todos los estamentos del club se ha decidido no jugar el encuentro ante el elevado riesgo de lesión de los jugadores de su plantilla debido al poco tiempo de descanso entre el partido jugado esta noche ante el Palmer Basket Mallorca Palma, encuentro que ha finalizado a las 00.30 y el que debiera disputarse a las 10.45 ante el Class Bàsquet Sant Antoni. Tras el partido y el posterior traslado al hotel, los jugadores del Fibwi Palma se han retirado a sus habitaciones para descansar, tras haber cenado, a las dos de la madrugada.



El planning del viaje del Fibwi Palma estaba diseñado para llegar con el tiempo suficiente para disputar la primera semifinal del Trofeo AON Illes Balears a las 18.30 horas. A raíz de la problemática surgida por el cierre del Aeropuerto de Ibiza la FBIB decide cambiar el orden de los partidos pasando el encuentro entre Fibwi Palma y Palmer Basket Mallorca Palma a las 22 horas comunicándolo oficialmente alrededor de las 16.30 horas.



A la finalización del encuentro ante el Palmer Basket Mallorca Palma, tras comunicarse el horario de las 10.45 horas para el partido ante el Class Bàsquet Sant Antoni, el Fibwi Palma ha solicitado oficialmente que el partido se disputase a primera hora de la tarde para velar por la salud de los jugadores de su plantilla. La respuesta a esta petición ha sido negativa por parte de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Por último queremos pedir disculpas al Class Bàsquet Sant Antoni y a su afición por privarles de la disputa del encuentro.