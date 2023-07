Cort planea construir un nuevo pabellón

El Ajuntament de Palma planea construir un nuevo pabellón de deportes por la alta demanda de clubes que este año competirán en Son Moix. El polideportivo palmesano esta temporada acogerá a cinco clubes de baloncesto, fútbol sala y voleibol.

El teniente alcalde Javier Bonet lo anunció durante el acto celebrado este viernes para presentar el acuerdo entre el Ajuntament y el Azul Marino, que es uno de los equipos que competirá en Ciutat el curso que viene. En el mismo, Bonet agradecía a Gabriel Subías la gran labor que están realizando con el club de baloncesto femenino, además de la presencia de la exjugadora Amaya Valdemoro, de María España y de las jugadores del club Gaby Ocete y Alejandra Quirante o del director general de Deportes de Palma David Salom.

El club de baloncesto Azul Marino Basket Palma se encuentra en la LF Challenge, y era necesario que este año pudieran disputar sus partidos en el Palau d'Esports. Según el propio, el deporte femenino necesita varias ayudas económicas, por lo que es importante que se invierta en él para seguir creciendo. «Esta disciplina deportiva está mejorando y tiene una tendencia muy positiva, en la que para los mallorquines y palmesanos puedan disponer de un referente aquí en la Isla y que no tengan la obligación de irse fuera para poder competir a un nivel alto, a no ser que la jugadora lo decida», declaraba el representante del club.

Javier Bonet destaca la importancia del traslado a la capital balear del Azul Marino: «Para el Ajuntament de Palma es un orgullo y quien no estaría encantado de poder tener este 'marrón' no por cosas negativas sino todo lo contrario estamos orgullosos de poder dar cabida a estos cinco clubes evidentemente nos hemos encontrado en una situación sobrevenida. Tenemos un pabellón y 5 clubes es evidente que en Palma hace falta otro pabellón y lo hemos comentado en diferentes reuniones tanto con los clubes como con la prensa en general, de que la ciudad necesita otro que tenga una cabida entre 1500 y 2000 plazas en la que sería una medida que muchos clubes, en la que esta cabida a día de hoy les iría bien».

«Nos encantaría que el aforo de Son Moix dispusiera de 1000 plazas más donde miraremos si es viable poder hacerle algún tipo de aumento. Pero la realidad a día de hoy es que hace un mes que hemos llegado, tenemos muy buenas intenciones pero si debemos aclarar que antes de que termine la Legislatura nos gustaría un nuevo recinto deportivo», añadía Bonet. A su vez, destacaba que «esto no quiere decir que de aquí unos años la capacidad que puedan sacar sería aún mayor. Nos hemos puesto ya en marcha y estamos buscando el lugar donde poder hacer el pabellón donde el anhelo es que antes de que termine la Legislatura podamos tenerlo».

El acuerdo al que se ha llegado entre el club de baloncesto y el IME es que puedan disputar todos los partidos oficiales en Son Moix, como también lo harán los otro cuatro clubes que jugarán sus competiciones ahí. Lo más importante para mantener una buena serenidad será la convivencia por parte de todos.

Por su parte el concejal de Deportes de Palma, ha remarcado que «hayamos optado por este proyecto tiene diferentes vertientes, el fomento del deporte es una de nuestras máximas que clubes como el Azul Marino vayan a llevar el nombre de Palma por toda España, es otra de las cosas importantes, y por último y no menos importante es que el deporte femenino no quiero decir que si no hay apoyos no se tiene que apoyar, por parte de este ayuntamiento el apoyo va a ser real. Debemos seguir incrementando. Ahora mismo llevamos solo un mes en este ayuntamiento y es el primer paso que damos con ellos y estamos abiertos a muchos más proyectos para fomentar el deporte mallorquín y sobre todo el femenino», subrayaba Javier Bonet.