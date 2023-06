El noveno metal de Alba

Seis Euroligas y recientemente su segunda Liga Femenina con el Valencia adornan el palmarés de una Alba Torrens Salom (Binissalem, 1989) que ha encontrado en la selección su hábitat y un escenario en el que coleccionar hasta nueve medallas en Juegos Olímpicos, Mundiales y Eurobasket. La última en forma de medalla de plata.

El historial de la alero de Binissalem arranca ya con las selecciones de formación, con las que fue campeona de Europa Sub 16 (2004 y 2005) y Sub 18 (2006 y 2007), además de plata en el Sub 20 (2009). Entre medias, ya había tenido la ocasión de estrenarse con la absoluta en el Preolímpico de Madrid 2008, donde se logró la plaza para los Juegos de Pekín, su bautismo con el equipo sénior, que se saldó con un diploma. Desde ese punto, Torrens ya fue inamovible. Únicamente razones de fuerza como lesiones (2019) o el COVID (2021) le impidieron cumplir con su compromiso con la selección, que priorizó siempre sobre la WNBA, pese a estar ‘drafetada’ por las Connecticut Sun.

Sus dos primeras medallas con el equipo absoluto fueron de bronce, la primera en el Eurobasket de Letonia 2009 y la segunda en el Mundial de la República Checa, un hito en aquel momento. Llegó el golpe de 2011 y la ausencia en los Juegos de Londres, para remontar a lo grande, con el oro, el primero de Alba, en el Eurobasket 2013.

El listón se elevó con la plata del Mundial de Turquía 2014, antesala de un ciclo en el que llegó el bronce del Eurobasket 2015 y un momento clave: los Juegos Olímpicos de 2016, en Río de Janeiro. Allí, la final ante Estados Unidos y la presea de plata parecían culminar un ciclo, pero la cosa fue a más y, un año después, en el Eurobasket de 2017 de la República Checa, llegaba otro oro, con el Mundial de Tenerife (2018) en el horizonte.

En casa no fallaron para encadenar la tercera medalla mundialista -bronce-, metal que abrió un paréntesis en el devenir de Alba Torrens, que se perdió el Eurobasket de 2019 por lesión, una competición en la que llegó otro oro y el pasaporte al Preolímpico. La pandemia también se cruzo en su senda, concentrando en 2021 un Eurobasket que se perdió por COVID y unos Juegos Olímpicos, los de Tokio, en los que Francia les apeó de la senda de las medallas. Dos años después, Alba Torrens y España han vuelto. Para bañarse en plata otra vez.