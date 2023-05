Alba Torrens : «No podemos prometer ganar, pero sí competir»

La mallorquina Alba Torrens, jugadora del Valencia Basket e internacional con la selección de baloncesto aseguró este martes, en la presentación del equipo que acudirá al Eurobasket que han demostrado «ser muy competitivas» y que no pueden «prometer ganar", pero sí que van "a competir».

La selección española tratará de revalidar el EuroBasket conseguido en 2017 y 2019 entre el 15 y el 25 de junio, en Israel y Eslovenia, en un recorrido que comienza el martes en Vigo a modo de preparación.

«Siento ilusión y creo que no ha desaparecido durante todos estos años y es una de las cosas más importantes en este momento de mi carrera. La ilusión que me transmiten mis compañeros, el cuerpo técnico y la federación , me refuerza para seguir adelante. Este campeonato es muy especial y vamos a por ello», explicó la alero del equipo.

«El reto es mayúsculo, venimos de un verano sin competir a nivel oficial preparándonos para lo que viene. Vemos muchas caras nuevas en el grupo. Debemos plasmar los valores en la pista. Aunque los retos son muy grandes si seguimos trabajando y formando un buen núcleo podemos conseguir los objetivos que nos marcamos» expresó, asimismo, la capitana del equipo, Silvia Domínguez

«Siempre ha habido hambre de ganar. Cuando ganas quieres seguir ganando, y cuando no lo haces quieres estar en el escenario perfecto, ahora estamos en esas. Tenemos muchísimo trabajo por delante. Creo que no hay un equipo destacado, hay muchos grandes equipos y tenemos que hacer nuestra labor», añadió.

Tras el acto de presentación celebrado en Madrid, las jugadoras pusieron rumbo a Vigo, su primer destino en esta gira previa al torneo europeo, donde se enfrentarán en un triangular a China, la actual subcampeona del mundo e Italia del 24 al 26 de mayo.

Más tarde, del 2 al 4 de junio, el equipo de Miguel Méndez se verá las caras con Turquía y Bélgica en Córdoba, y cinco días después volarán a Hungría para enfrentarse a la selección local.

«Venimos de un momento de cambio de cuerpo técnico y de grandes jugadoras que han formado parte de la mejor racha del baloncesto femenino español. Tenemos la suerte de poder aprender de las referencias y no empezamos de cero, pero es una etapa que nos obliga a ser humildes después de un verano sin competir de manera oficial. Conozco el grupo y detrás de la humildad también está la ambición», aseguró Méndez.

Son 17 jugadoras las que han sido convocadas para preparar esta competición europea, pero el seleccionador reducirá la lista a 12 antes del comienzo del torneo continental en Tel Aviv (Israel).