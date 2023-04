«Pues sí... ¿quién me lo iba a decir», confiesa emocionada, expectante y motivada como pocas veces Marina Bauçà (Inca, 1998). Y no es para menos, pues la interior mallorquina tendrá la oportunidad de conseguir el ascenso a la Liga Challenge de baloncesto femenino en su ciudad natal, en el Palau d'Esports de Inca y vistiendo la camiseta del Azul Marino Mallorca Sant Josep. «Esta vez, no tienen excusa en casa (risas). Pueden ir andando a la pista», bromea Marina, que en su segunda campaña en el club palmesano ha promediado 13 minutos, 1'8 puntos y 1'9 rebotes.

Es un comodín en la pintura y pieza clave en el día a día para Dani Rubio, al frente de un vestuario «ilusionado por la oportunidad, pero sabiendo que vamos a tener delante a otros siete equipos que buscan lo mismo que nosotras», refiere Bauçà, de 24 años y que tiene junto a sus compañeras «una gran oportunidad para lograr el ascenso a una categoría ya de alta exigencia como la Liga Challenge», aunque a la vez remarca «la importancia de visibilizar el baloncesto femenino en Mallorca y ubicarlo a nivel nacional», añade. Agradecen Marina y sus compañeras «la respuesta de la afición, pues se han vendido más de mil entradas para la fase y faltan días todavía» y ensalza «la unidad y compromiso» que se se respira en un grupo que destila ilusión y experiencia, como la que deben aportar Ocete, Traore o Quirante, puntales de un Azul Marino Mallorca Sant Josep que debutará el jueves (19:30 horas, horario permanente de jueves a sábado) ante el Miralvalle, primer clasificado del Grupo A. El viernes se las verán con el Unicaja Mijas y el sábado con un buen conocido como el Unilever Vildecans. Marina Bauça, junto a una de las canasta del Palau. Foto: Pilar Pellicer «Partido a partido, día a día. Es verdad que hay ganas de que empiece, pero debemos focalizar los objetivos a corto plazo y buscar las semifinales (domingo, 17 o 19:30 horas). Ahí ya no se puede fallar, pero debemor ir paso a paso, porque delante hay equipos potentes», explica Marina, feliz por poder vivir «una gran experiencia» ante su gente, «donde hice mi primer entrenamiento». Una ciudad cuyo club de referencia, el Ciutat d'Inca, preside su padre, Tomeu Bauçà, lo que plasma la pasión con la que se vive el baloncesto en ese hogar. La importancia de esta fase de ascenso puede suponer «el primer gran paso para soñar con algo más grande, pero este proyecto ha demostrado que quiere hacer las cosas bien, siguiendo los tiempos. Y esta temporada nos hemos ganado el derecho a pelear por este objetivo y soñar», admite firme Marina Bauçà, quien invita a los aficionados al baloncesto y al deporte a acercarse desde el jueves al Palau de Inca, «porque les necesitamos». La competición se disputará del jueves 20 al domingo 23. Los encuentros del Grupo B (Boet Mataró, Tirso Incentro, Costa de Almería y Castelló) se disputarán de jueves a sábado a las 11 y las 13:15 horas, mientras que los del Grupo A, en el que está enrolado el Azul Marino Mallorca Sant Josep junto al Unicaja Mijas, Viladecans y Miralvalle, tendrán lugar a las 17 y 19:30 horas, este último el horario habitual del cuadro balear. Las semifinales por el ascenso se jugarán el domingo 23, a las 17 y las 19:30 horas, enfrentando a los dos mejores de cada grupo, logrando plaza en Liga Challenge los dos equipos vencedores.